Orange świętuje 12 lat nju. Jest prezent, oto jak odebrać

Z darmowego pakietu można skorzystać do 27 kwietnia , jest ważny 12 dni i tylko w kraju . Klienci nju na abonament i nju na kartę odbiorą pakiet, wysyłając SMS-a o treści „URODZINY” pod bezpłatny numer 80455 . Aktywacja nastąpi do 24 godzin od przyjęcia zlecenia i zostanie potwierdzona SMS-em.

Smartfon HMD Pulse Plus 4/128GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy

Smartfon HMD Pulse Plus 4/128GB 6.56" 90Hz Pomarańczowy

Jak podaje Orange, niezmiennie w nju abonament najpopularniejsze są oferty w parze i trio. Za 19 zł za osobę klienci otrzymują nielimitowane połączenia, SMS/MMS w kraju i UE oraz 60 GB w kraju (8,18 GB w UE). Po pół roku stażu paczka zwiększa się do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach aż do 180 GB. Dodatkowo osoby przenoszące numer od innego operatora otrzymują promocję 3 miesięcy za 0 zł.