Huawei rozdaje słuchawki FreeBuds 5i i smartfony Nova Y61. Wkrótce premiera

Huawei zapowiada polską premierę słuchawek FreeBuds 5i oraz smartfonu Nova Y61i. Z tej okazji producent zaprasza do udziału w konkursie z ponad 200 nagrodami. Można wygrać debiutujące urządzenia, ale nie tylko.

Już 18 stycznia na polskim rynku zadebiutują dwa nowe produkty Huawei: smartfon Huawei Nova Y61 oraz bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 5i.

Z okazji ich premiery oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza swoich klientów oraz nowych użytkowników do udziału w konkursie, który odbędzie się w dniach 9–17 stycznia. Do zdobycia są oba najnowsze produkty oraz 200 kuponów zniżkowych na ich zakup na huawei.pl – o wartości 100 zł każdy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę https://consumer.huawei.com/pl/offer/nowosc, wykonać zadanie konkursowe:

Opisz wyjątkową chwilę lub wydarzenie, w którym towarzyszyła Ci muzyka.

i zapisać się na newsletter.

To wystarczy, aby mieć szansę na znalezienie się w gronie nagrodzonych osób. Na zwycięzców czekają:

2 smartfony Huawei nova Y61 (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł)

(zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł) 3 pary słuchawek Huawei FreeBuds 5i (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł)

(zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł) 200 kuponów o wartości 100 zł obniżających cenę zakupu jednego z premierowych produktów (Huawei nova Y61 lub Huawei FreeBuds 5i)

Kupony konkursowe będą ważne do 08 lutego 2023 r. Kupony nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter.

Huawei FreeBuds 5i

Słuchawki TWS Huawei FreeBuds 5i to model, który producent ma zaproponować w przystępnej w stosunku do możliwości cenie – na europejskich rynkach kosztuje 99 euro, czyli 465 zł. Zaletą tych słuchawek jest aktywna redukcja szumów ANC do 42 dB, a także dźwięk w wysokiej rozdzielczości z certyfikatem Hi-Res, za co odpowiadają 10-mm przetworniki z membraną wykonaną z kompozytu polimerowego. Producent obiecuje także długi czas działania – nawet 7,5 h na samych słuchawkach (bez ANC), zaś dzięki etui czas ten wydłuża się do 28 godzin.

Huawei Nova Y61

Zapowiadana przez Huawei nowość telefoniczna to budżetowy model z ekranem IPS 6,52 cala w rozdzielczości HD+ 720p, z nieujawnionym ośmiordzeniowym układem SoC, pamięcią 4 + 64 GB i głównym aparatem 50 Mpix. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 22,5 W. Wszystkim zarządza Android z EMUI 12, ale bez aplikacji Google.

Źródło zdjęć: Huawei