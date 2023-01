Na premierę Realme GT Neo 5 jeszcze chwilę zaczekamy

Firma Realme pochwaliła się już rekordowo szybkim ładowaniem w smartfonie GT Neo 5 – ale kiedy tak naprawdę zobaczymy ten model? Znamy już dokładniejszą datę premiery.

Kilka dni temu firma Realme pochwaliła się swoim smartfonem GT Neo 5 z ładowaniem 240 W. Poznaliśmy techniczne informacje tego rozwiązania, ale zabrakło jednego – premiery samego telefonu.

Zobacz: Oto Realme GT Neo 5 z ładowaniem 240 W. Nie wybuchnie, przetrwa lata

Jest już pewne, że na debiut Realme GT Neo 5 trzeba będzie zaczekać jeszcze parę tygodni – a konkretnie do targów MWC 2023 w Barcelonie. Wydarzenie to będzie się odbywać w dniach od 27 lutego do 2 marca. Tę pierwszą datę, najpóźniej 28 lutego, należy więc uznać za dzień premiery Realme GT Neo 5. Co jednak ważne, smartfon siłą rzeczy zostanie zaprezentowany w skali globalnej, więc już od marca może trafić do sprzedaży także na europejskich rynkach.

Realme GT Neo 5 został już namierzony w bazie danych TENAA, czyli chińskiego urzędu certyfikacyjnego. W niej odnotowane zostały dwa modele – RMX3706 z ładowaniem 150 W i akumulatorem o pojemności 5000 mAh oraz model RMX3708 z ładowaniem 240 W i baterią 4600 mAh. Szum, jaki zrobił producent wobec ładowania 240 W, pozwala przypuszczać, że telefon w tej wersji trafi do sprzedaży na całym świecie, a nie tylko w Chinach.

TENAA potwierdza także wygląd telefonu, zgodny ze znanym wcześniej, jednym renderem. Smartfon ma z tyłu dwa duże oczka kryjące trzy obiektywy. Obok znajduje się charakterystyczne, długie podświetlenie LED. Ma się tam znaleźć aparat 50 Mpix z matrycą IMX890, ten sam, który trafił do Oppo Reno9 Pro i OnePlus 11. Dwa pozostałe aparat to jednostki 8 Mpix (IMX355) i 2 Mpix (GC02M). Z przodu znajdzie się aparat 16 Mpix.

Wiadomo też, że Realme GT Neo 5 otrzyma ten sam ekran, który ma trafić do nadchodzącego Oppo Find X6 – czyli matrycę AMOLED o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości 1.5K (1240 x 2722) z odświeżaniem 144 Hz i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Moc do pracy dostarczy Snapdragon 8+ Gen 1 z 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, choć pojawiają się też doniesienia o wersji 1 TB.

Zobacz: Smartfon Realme zapalił się w kieszeni. Krok od tragedii

Zobacz: Realme Buds T100 – nowe słuchawki debiutują w Polsce

