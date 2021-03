Heyah 01 jeszcze żyje i tanecznym krokiem startuje z nową ofertą subskrypcyjną

Doniesienia o śmierci Heyah 01 najwyraźniej okazały się przesadzone, bo operator startuje z nową promocją. Każdy nowy użytkownik, który wybierze Heyah 01 w wiosennej odsłonie, otrzyma 30-dniowy dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów i paczkę 20 GB za symboliczną złotówkę.

T-Mobile promując odświeżoną ofertę Heyah 01, reklamuje się spotem z robotem tańczącym w rytm energetycznego utworu „Sprężynka” autorstwa DJ Hazela. Operator przekonuje, że będzie prosto, wygodnie, bez zobowiązań i tanecznie. Zdaniem operatora, na nowości w Heyah 01 niektórzy już intensywnie przebierają nogami, co ma właśnie symbolizować podskakujący robot.

Co nowego w Heyah 01?

Na nowych klientów, którzy zdecydują się sięgnąć po Heyah 01, czeka promocja – przez pierwszy miesiąc koszt usługi wyniesie jedynie symboliczną złotówkę.

Użytkownicy otrzymają w pakiecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz paczkę 20 GB na 30 dni. Po okresie promocyjnym koszt usługi wyniesie 19,99 zł na 30 dni, co zdaniem operatora ma stanowić obecnie jedną z najkorzystniejszych ofert na polskim rynku.

Jak widać, operator na dobre zrezygnował już z formuły płatności „miesiąc płacisz, miesiąc nie płacisz”, która miała być wyróżnikiem tej oferty. W praktyce okazało się to tylko mało czytelnym dla klientów rozkładaniem w czasie rzeczywistych opłat za usługi i sieć odeszła od tego pomysłu. Jak wynika z zapowiedzi T-Mobile, na tym się jednak nie skończy – w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne nowości.

Jak aktywować Heyah 01?

Ofertę Heyah 01 można aktywować i korzystać z niej bez zobowiązań w prostej, subskrypcyjnej formie. Wystarczy, że nowy użytkownik:

zamówi kartę na stronie https://sklep.heyah.pl,

kartę na stronie zweryfikuje swoją tożsamość za pośrednictwem banku lub kuriera, który dostarczy kartę,

za pośrednictwem banku lub kuriera, który dostarczy kartę, wybierze sposób dostawy (punkt odbioru Inpost, punkt odbioru DHL lub przesyłka kurierska),

(punkt odbioru Inpost, punkt odbioru DHL lub przesyłka kurierska), odbierze kartę i w kilka minut będzie mógł korzystać z aktywnej usługi.

Subskrypcja Heyah 01 aktywuje się automatycznie, co oznacza, że klienci nie muszą nic instalować, by ją uruchomić. Z kolei, aby móc nią łatwo zarządzać, sprawdzać faktury, zmieniać podpiętą kartę płatniczą, etc. wystarczy zainstalować aplikację „Moja Heyah” i tam wprowadzać niezbędne zmiany.

Sieć Heyah 01 zapowiadana była w zeszłym roku jako rewolucja, niestety operator nie wszystko dopracował, co spowodowało duże rozżalenie klientów. Niekończące się problemy powodowały odpływ użytkowników, a niektórzy wieszczyli rychły upadek tej oferty.

