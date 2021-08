Hammer i myPhone zapewniają VoLTE w Orange i T-Mobile, nawet w klasykach z klawiaturą

mPTech, odpowiedzialny za takie marki jak Hammer i myPhone, ogłosił, że wszystkie jego telefony będą wspierały VoLTE u polskich operatorów Orange i T-Mobile. Dotyczy to także klasycznych modeli z klawiszami.

Połączenia telefoniczne VoLTE to jedna z najbardziej oczekiwanych przez klientów funkcji. Niestety, mimo że w teorii technologię VoLTE obsługuje wiele urządzeń mobilnych, to w praktyce możliwość korzystania z tej funkcji wymaga skomplikowanych testów i badań. Jak wyjaśnia mPTech, przeprowadza się je osobno z każdym z operatorów sieci komórkowej, z którą mają być później kompatybilne urządzenia. Dopiero wspólna praca producenta i operatora umożliwia końcowemu odbiorcy realne korzystanie z możliwości, jakie dostarcza VoLTE.

Firma mPTech poinformowała, że wszystkie modele telefonów marek Hammer i myPhone dostępne w ofercie operatorów T-Mobile i Orange wspierają VoLTE. Producent obiecuje, że urządzenie zakupione wcześniej będą miały możliwość włączenia usługi po zainstalowaniu aktualizacji.

Proces certyfikowania pod kątem VoLTE jest trudny i czasochłonny. Gwarantuje on jednak operatorom, że urządzenia, jakie polecają klientom w ramach swoich ofert, zapewnią im najwyższą jakość połączeń, dźwięku i nie będą miały problemu ze znajdowaniem zasięgu sieci komórkowej. Urządzenia marek myPhone oraz HAMMER przeszły takie testy u czołowych polskich operatorów

– mówi Sylwester Tarawski – Key Account Manager ds. Operatorów GSM z mPTech.

Jakie są zalety VoLTE?

W VoLTE połączenie telefoniczne odbywa się za pośrednictwem sieci 4G, co zapewnia o wiele lepszą jakość dźwięku. Głos rozmówcy jest pozbawiony szumów i zakłóceń, a odgłosy z otoczenia są wyciszone. Istotną zaletą jest także zwiększony zasięg. Sygnał LTE w porównaniu do sieci 2G lub 3G jest silniejszy i lepiej przenika np. przez ściany budynków. Pozwala to uniknąć tak zwanych „białych plam”, czyli miejsc w pomieszczeniu, w których zasięg telefoniczny jest znikomy lub nie ma go wcale.

Smartfony i telefony klawiszowe, które nie wspierają VoLTE w sieciach operatorów, działają w 2G lub 3G. Korzystanie z nich wiąże się z gorszą jakością dźwięku, a łączenie z wybranym numerem może trwać nawet kilka sekund. Usługa VoLTE pozwala na skrócenie tego czasu do 1 sekundy. Dodatkowo przy korzystaniu z sieci 2G lub 3G dane nie mogą być rozdzielane. Oznacza to na przykład, że wiadomości SMS zostaną odebrane dopiero w momencie zakończenia połączenia telefonicznego. W sieci 4G LTE rozmowy i dane działają równolegle, zatem wiadomość SMS zostanie odebrana natychmiast, nawet w trakcie rozmowy.

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: mPTech