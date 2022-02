Korzystasz z Google Analytics? Łamiesz prawo

Korzystanie z Google Analytics narusza przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO). Po Austrii przyszedł czas na Francję.

Najpierw Austria, a teraz Francja uznała, że korzystanie z Google Analytics narusza unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO). Jak informuje The Hacker News, francuska Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności (CNIL) orzekła, że przenoszenie danych usługi Google Analytics do USA nie jest wystarczająco uregulowane, naruszając tym samym art. 44 i następne rozporządzenia o ochronie danych, regulujące przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub podmiotów międzynarodowych.

Regulator z Francji w szczególności zwrócił uwagę na brak równoważnej ochrony prywatności i ryzyko, że amerykańskie służby wywiadowcze uzyskają dostęp do danych osobowych przekazywanych do Stanów Zjednoczonych.

Chociaż Google przyjął dodatkowe środki regulujące transfer danych w kontekście funkcji Google Analytics, nie są one wystarczające, aby wykluczyć dostępność tych danych dla amerykańskich służb wywiadowczych. Istnieje zatem ryzyko dla francuskich użytkowników stron internetowych, którzy korzystają z tej usługi i których dane są eksportowane.

– poinformował CNIL

CNIL dodał, że usługi pomiaru i analizy oglądalności witryny, takie jak Google Analytics, powinny być wykorzystywane wyłącznie do tworzenia anonimowych danych statystycznych, umożliwiając w ten sposób zwolnienie z obowiązku wyrażenia zgody, jeśli administrator danych zapewnia, że nie ma nielegalnych transferów.

Francuski regulator zalecił jednej ze stron internetowych przestrzeganie RODO i zaprzestanie korzystania z funkcji Google Analytics lub skorzystanie z alternatywnego narzędzia do monitorowania ruchu w witrynie, które nie przekazuje danych poza UE. Na wprowadzenie zmian właściciele witryny mają miesiąc.

Nie tylko Google ma problem

Kwestia zakazu przekazywania danych użytkowników poza Unię Europejską dotyczy również firmy Meta, właściciela takich usług, jak Facebook, Instagram czy WhatsApp. Gigant społecznościowy ostrzegł ostatnio, że unijne ustawodawstwo może doprowadzić do wycofania lub ograniczenia tych usług w Europie.

Jeśli nowe transatlantyckie ramy przekazywania danych nie zostaną przyjęte i nie będziemy w stanie nadal polegać na standardowych klauzulach umownych ani polegać na innych alternatywnych sposobach przekazywania danych z Europy do Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie nie będziemy w stanie zaoferować wielu naszych najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama, w Europie.

– napisała firma Zuckerberga w swoim raporcie rocznym

Źródło zdjęć: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Hacker News