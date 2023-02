Płatny Facebook przeraził miliony. Lawina ruszyła

Gdy tylko Mark Zuckerberg ogłosił plany pobierania opłat, lawina ruszyła. Statystyki są w tej kwestii wyjątkowo jednoznaczne.

Stało się to, czego użytkownicy obawiali się przez lata. Facebook i Instagram będą płatne. Nie dla każdego, bo większość zapewne zostanie przy planie darmowym, ale twórcy i firmy, chcąc zweryfikować swój profil, będą musieli wykupić subskrypcję.

Nawet jeśli dla większości nieszczególnie dotkliwe, ogłoszenie planów Marka Zuckerberga, delikatnie mówiąc, nie spotkało się z aprobatą użytkowników. Jak bowiem donosi firma VPNOverview, od niedzieli, kiedy to wydano informację o nadchodzącej subskrypcji Meta Verified, liczba zapytań o usunięcie profili na Facebooku oraz Instagramie wzrosła wręcz szaleńczo.

Użytkownicy uciekają, a przynajmniej taki pomysł chodzi im po głowie

Na podstawie Trendów Google wyliczono, że 19 lutego same tylko anglojęzyczne zapytania o usunięcie konta na Facebooku osiągnęły 1566 proc. mediany z ostatnich miesięcy. A jeszcze bardziej spektakularnie wygląda to w przypadku Instagrama, gdzie wzrost zainteresowania eksodusem wyniósł wówczas około 2400 proc.

Przypomnijmy, Meta obiecuje, że zweryfikowany, płatny profil to gwarancja braku problemów ze złodziejami tożsamości. Gwarantuje też lepszą obsługę techniczną dla klientów oraz, co prawdopodobnie najbardziej w tym wszystkim dotkliwe, zwiększoną widoczność oraz zasięgi.

Dla ludzi i podmiotów, które traktują social media jako element biznesu, opłata wynosząca 11,99 dol. (ok. 53,5 zł) za miesiąc będzie pewnie do przełknięcia. Odbiorcy niekomercyjni mogą jednak odpuścić, a zagadką pozostaje to, jak zostaną potraktowane ich posty na tablicach innych użytkowników serwisów.

Przy czym należy oczywiście pamiętać, że samo zastanawianie się nad usunięciem konta nie jest równoznaczne z podjęciem takiej decyzji. To, ile kont faktycznie zniknie z serwisów Zuckerberga i czy będzie to wolumen jakkolwiek odczuwalny w skali spółki, będziemy wiedzieć dopiero za jakiś czas.

Źródło zdjęć: Frederic Legrand / Shutterstock

Źródło tekstu: VPNOverview, oprac. własne