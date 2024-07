Do Play przeszła żwawym krokiem kolejna gwiazda

U Play bez zmian. Do salonu żwawym krokiem wchodzi kolejny celebryta w poszukiwaniu promocji, a lektor mówi, że najwięcej klientów wybiera Play na podstawie raportu o przenośności numerów.

Izabela Kuna kolejną twarzą marki Play

Izabela Kuna, polska aktorka filmowa i teatralna oraz autorka książek zajęła się w Play promocją na smartfony Samsung, realme i Xiaomi dla osób przenoszących numer. Kreacje z autorką można od piątku zobaczyć w telewizji i internecie.

Wiodącym telefonem w nowej kampanii jest Samsung Galaxy A55, bardzo mocny przedstawiciel wyżyn średniego segmentu cenowego, choć nieco słabiej oceniony w naszym teście niż jego poprzednicy.

marzec 2024 213 g, 8.2 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 32 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1480, 2,75 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Tradycyjnie już, radzimy zawsze sprawdzenie, czy w końcowym rachunku nie wyjdzie nam korzystniej zakup telefonu na raty zero procent w elekromarkecie i wybór taniej oferty bez telefonu. Warto też pamiętać, że oferty operatorów coraz częściej mają zapisy informujące, że sprzęt należy do operatora do czasu zapłacenia ostatniej raty. Klasyczne raty sklepowe są wolne od takich obciążeń.

