Darmowe 20 GB od Play. W Virgin Mobile ruszają ostateczne zmiany

W Virgin Mobile ruszyły zapowiadane już wcześniej zmiany dotyczące klientów z abonamentem. Play rozpoczął proces udostępniania im fioletowej aplikacji do zarządzania kontem – Play24.

Zapowiedzi przeniesienia abonamentowych klientów Virgin Mobile do aplikacji Play24 oraz systemu zarządzania usługami w Play padały od czasu, gdy taką samą operację fioletowy operator przeprowadził już w ofertach Virgin Mobile na kartę.

W zeszłym tygodniu na stronie Virgin Mobile pojawił się regulamin promocji „20 GB w aplikacji Play24”, dzięki której abonamentowi klienci Virgin Mobile mieli zyskać za darmo paczkę internetu za pierwsze zalogowanie się do aplikacji Play24. Regulamin sobie, a Play sobie – możliwości zalogowania się dotąd jeszcze nie było.

Dziś Play poinformował na blogu, że w końcu rozpoczął proces udostępniania abonamentowym użytkownikom Virgin Mobile aplikacji do zarządzania kontem Play24. Niestety, dotyczy to tylko części klientów. Ci, którzy już mają taką możliwość, po zalogowaniu się do aplikacji Play24 otrzymają jednorazowy pakiet 20 GB do wykorzystania przez 30 dni. Wystarczy go aktywować w aplikacji do 30 września.

Szczegóły w regulaminie:

Jak zapowiada Play, dzięki przenosinom już niebawem abonamentowi klienci Virgin Mobile będą mogli korzystać z technologii VoLTE, pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych najwyższej jakości w technologii LTE, a także Wi-Fi Calling – usługi umożliwiającej realizację połączeń głosowych poprzez sieć Wi-Fi, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji czy komunikatorów w telefonie.

Koniec aplikacji Klub Virgin Mobile

Przenosiny do fioletowej apki oznaczać będą także zbliżający się koniec aplikacji Klub Virgin Mobile. Klienci Virgin będą mogli zarządzać kontem w nowej apce. W Play24 można m.in. sprawdzić kwotę ostatniej faktury i zapłacić bezpośrednio w aplikacji korzystając z Google Pay, Apple Pay lub BLIKA. Można również wybrać jedną z automatycznych metod opłacania faktur.

Aplikacja daje także możliwość włączania, w zależności od potrzeb, dodatkowych usług lub pakietów internetu, minut lub SMS-ów oraz kontrolowania środków do wykorzystania.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Play