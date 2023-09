CrossMobile: wystartował nowy operator. Zobacz, jaką ma ofertę

Czy mimo sporego nasycenia rynku ofertami MVNO w Polsce jest jeszcze miejsce na kolejnego operatora? Spółka CrossMobile jest przekonana, że tak i ruszyła z nową ofertą komórkową.

CrossMobile to operator wirtualny, za którym stoi firma CrossMobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka podaje, że jest wspierana przez zagraniczny kapitał, z głównym udziałowcem z USA, WHEN Group. Świadcząc swoje usługi, bazuje na infrastrukturze Polkomtela i sieci Plus.

Trzon mobilnej oferty CrossMobile stanowią usługi abonamentowe, w których można wybrać jeden z kilku pakietów:

Start za 14,99 zł na miesiąc z 3 GB internetu,

na miesiąc z 3 GB internetu, More za 16,55 zł na miesiąc (promocja, standardowo 19,99 zł) z 12 GB internetu i 3,25 GB w roamingu EU,

na miesiąc (promocja, standardowo 19,99 zł) z 12 GB internetu i 3,25 GB w roamingu EU, Faster za 29,99 zł na miesiąc z 30 GB internetu i 5,89 GB w roamingu EU,

na miesiąc z 30 GB internetu i 5,89 GB w roamingu EU, Rocket za 49,99 zł na miesiąc z 100 GB internetu i 9,82 GB w roaming EU.

Operator na start przygotował także specjalny pakiet Hit Oferta, w którym za 9,99 zł przez pierwszy rok otrzymuje się korzyści jak w innych pakietach, a do tego 12 GB internetu. Później abonament wyniesie 16,99 zł na miesiąc.

We wszystkich pakietach oferowane są nielimitowane rozmowy i SMS/MMS, usługa TransferFree (bezpłatny krajowy transfer danych w serwisach Facebook, Messenger, Instagram i Whatsapp), aplikacja Care4Kids za 0,99 zł miesięcznie, możliwość wybrania darmowej karty eSIM, Wi-Fi Calling, a także dostęp do sieci 5G Plusa. Umowa zawierana jest na dowolny okres, można ją wypowiedzieć z miesięcznym wypowiedzeniem. Dla przenoszący numer pierwszy miesiąc jest za darmo.

Dostępne są też doładowania internetu: 1 GB za 3 zł lub 10 GB za 15 zł.

Aplikacja Care4Kids, wykorzystująca AI, standardowo ma kosztować 49,99 zł. Na razie jednak oferowana jest w dwustopniowej promocji. W niej po dwóch miesiącach cena wzrasta z 0,99 zł do 29,99 zł. Aplikacja ma chronić dzieci przed molestowaniem, dręczeniem i stanami lękowymi. Ma ostrzegać przed zaburzeniami nastrojów, depresją czy myślami samobójczymi.

Więcej na stronie www.crossmobile.pl.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CrossMobile

Źródło tekstu: wł. CrossMobile