Operator daje gigabajty za każdego gola Polaków

CrossMobile przypomina o sobie i kusi nową promocją dla klientów, którzy zdecydują się na przeniesienie numeru. Operator daje doładowania za każdego gola Polaków.

CrossMobile to operator MVNO działający na infrastrukturze sieci Plus. Swoją działalność rozpoczął pod koniec września 2023 r. i od tego czasu zebrał ponad 3 tysiące klientów w Polsce. By przekonać do siebie nowych użytkowników, CrossMobile przygotował piłkarską promocję dla tych, którzy przeniosą numer do sieci.

Za każdego gola 10 GB

Promocja jest związana z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Za każdego gola zdobytego przez reprezentację Polski CrossMobile dodaje do konta 10 GB internetu. Akcja dotyczy osób, które zdecydują się na przeniesienie numeru.

Promocja dotyczy również osób, które wybiorą najtańszy abonament w cenie 9,99 zł z 12 GB internetu 5G. Wystarczy, że użytkownik złoży wniosek na stronie crossmobile.pl, a dodatkowe gigabajty zostaną przyznane, nawet jeśli aktywacja będzie miała miejsce już po meczach reprezentacji.

Promocja łączy się z pozostałymi benefitami, które są dostępne w każdym z oferowanych pakietów. Są wśród nich miesiąc za darmo dla osób przenoszących numer do CrossMobile oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

CrossMobile stawia przede wszystkim na usługi abonamentowe, w których można wybrać jeden z kilku pakietów:

Specjalna Hit Oferta za 9,99 zł z 12 GB (cena na rok, później 16,99 zł na miesiąc),

z 12 GB (cena na rok, później 16,99 zł na miesiąc), Start za 14,99 zł na miesiąc z 3 GB internetu,

na miesiąc z 3 GB internetu, More za 16,55 zł na miesiąc z 12 GB internetu (później 16,99 zł),

na miesiąc z 12 GB internetu (później 16,99 zł), Faster za 29,99 zł na miesiąc z 30 GB internetu,

na miesiąc z 30 GB internetu, Rocket za 34,99 zł na miesiąc z 100 GB internetu (później 49,99 zł).

CrossMobile ujawniał, że pracuje nad kolejnymi promocjami oraz poszerzeniem swojej oferty, nie ujawnił jednak szczegółów.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CrossMobile

Źródło tekstu: CrossMobile