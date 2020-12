CANAL+ z prezentami na święta: niższe ceny i dekoder 4K za złotówkę

CANAL+ przygotował szereg świątecznych promocji, obejmujących telewizję satelitarną oraz telewizję przez Internet. Pozwalają one cieszyć się atrakcyjną ofertą programową oraz obrazem 4K w promocyjnych cenach. Wśród dekoderów na uwagę zasługuje CANAL+ BOX 4K z systemem Android TV.

Wybrane pakiety TV do 6 miesięcy w prezencie i dekoder za złotówkę

Na tegoroczne święta Bożego Narodzenia CANAL+ oferuje wybrane pakiety telewizji satelitarnej w cenach obniżonych nawet do zera na okres do 6 miesięcy. Tak jest na przykład w Pakiecie Familijnym EXTRA+, w którym dostaniemy dostęp do 158 kanałów , w tym 25 kanałów filmowych i 14 kanałów sportowych, za 0 zł przez 6 miesięcy, a później za 59,99 zł miesięcznie. Aktywacja dekodera to tylko 1 zł.

Bestsellerowy pakiet OPTIMUM+ to z kolei 131 kanałów, w tym 16 kanałów filmowych i 10 kanałów sportowych, za 0 zł przez 3 miesiące (potem 49,99 zł miesięcznie). Do wyboru jest też pakiet OPTIMUM+ z CANAL+, w którym dodatkowo otrzymamy dostęp do 11 kanałów z rodziny CANAL+, a wśród nich między innymi najlepsze wydarzenia sportowe oraz filmy i seriale. A to wszystko przez 3 miesiące w cenie 49,99 zł miesięcznie, a później 99,99 zł miesięcznie.

Teraz wybierając pakiety telewizji satelitarnej klienci zyskają dodatkowo możliwość korzystania z serwisu CANAL+ telewizja przez Internet na wielu urządzeniach w zakresie posiadanej oferty satelitarnej bez dodatkowych opłat i limitu godzin.

W świątecznej ofercie telewizji satelitarnej dekoder 4K Ultra BOX+ można promocyjnie aktywować za 1 zł w najczęściej wybieranych pakietach OPTIMUM+ oraz OPTIMUM+ z CANAL+ i nie płacić za jego wynajem przez cały okres obowiązywania umowy. Promocyjna aktywacja dekodera 4K za 1 zł jest również dostępna w pakiecie Superpremium+ 4K.

CANAL+ telewizja przez Internet na święta z dekoderem CANAL+ BOX 4K

CANAL+ telewizja przez Internet to nowoczesny serwis, łączący świat kanałów na żywo ze światem VOD. Znajdziemy w nim 77 wyselekcjonowanych kanałów telewizyjnych na żywo oraz tysiące filmów, seriali i programów na życzenie od CANAL+ i zewnętrznych dostawców. Z CANAL+ telewizji przez Internet można korzystać na wielu urządzeniach: telefonach z systemem iOS i Android, telewizorach Android TV, Apple TV, przeglądarkach internetowych, a także specjalnym dekoderze CANAL+ BOX 4K.

W świątecznej promocji CANAL+ telewizja przez Internet klienci mogą korzystać z nowego dekodera CANAL+ BOX 4K – w zobowiązaniu lub bez zobowiązania. W opcji bez zobowiązania dekoder CANAL+ BOX 4K jest oferowany w cenie 299 zł. Po zakupie urządzenie przechodzi na własność użytkownika i można korzystać z jego funkcji, zasobów i aplikacji nawet wtedy, gdy nie posiada się żadnej aktywnej subskrypcji CANAL+ telewizja przez Internet. W cenie zakupu urządzenia uwzględniony jest dostęp do wszystkich czterech pakietów CANAL+ telewizji przez Internet na miesiąc od daty pierwszej aktywacji.

Dostęp do wszystkich pakietów bez dodatkowych opłat można przedłużyć nawet o dwa dodatkowe miesiące w ramach trwającej do końca 2020 roku promocji. Aby skorzystać z promocji, należy kupić i aktywować ofertę z dekoderem do 31 grudnia tego roku oraz aktywować kupon, który użytkownik otrzyma mailem, a także podpiąć kartę płatniczą do konta.

Wybierając ofertę ze zobowiązaniem, klienci otrzymują CANAL+ BOX 4K za 1 zł na własność oraz dostęp do pełnej oferty serwisu CANAL+ telewizja przez Internet na dwa pierwsze miesiące. Warunkiem skorzystania z oferty jest wybór przynajmniej dwóch z czterech pakietów tematycznych, z których klient będzie korzystał po zakończeniu promocyjnego dostępu „na start”. Do wyboru są:

FILM – dla fanów dobrego kina i seriali. Premiery największych hitów kinowych oraz najpopularniejsze polskie i światowe seriale. Dostęp do kanałów na żywo oraz treści na życzenie od nadawców, takich jak CANAL+, HBO czy Filmbox (50 zł/mies.).

SPORT – stworzony dla kibiców. Transmisje najważniejszych wydarzeń sportowych z Polski i ze świata. To piłka nożna na najwyższym poziomie: Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, PKO BP Ekstraklasa. W pakiecie dostępny jest także żużel (w tym m.in. PGE Ekstraliga - najlepsza żużlowa liga świata), F1, piłka ręczna, NBA, Basketball Champions League, sporty walki i magazyny sportowe. Największe sportowe emocje gwarantują CANAL+, CANAL+ SPORT, Eleven Sports, Sportklub HD i Fightklub HD (50 zł/mies.).

FUN&INFO – dla każdego. Newsy, dokumenty, lifestyle, muzyka i programy rozrywkowe dla całej rodziny. Programy informacyjne z Polski i całego świata, najlepsza rozrywka i bogata kolekcja dokumentalna od takich nadawców kanałów, jak TVN24, National Geographic, Paramount czy FOX (25 zł/mies.).

KIDS – dla dzieci. Znane i kochane przez dzieci w każdym wieku animacje, bajki i programy. Bogata kolekcja od zaufanych nadawców kanałów jak m.in. Minimini+, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon Play (10 zł/mies.).

Klienci decydujący się na ofertę CANAL+ telewizja przez Internet z dekoderem CANAL+ BOX 4K będą mogli korzystać z serwisu na trzech ekranach w tym samym momencie oraz logować się i oglądać treści na wszystkich innych platformach, na których dostępna jest usługa (telefony, Android TV, Apple TV).

Nowoczesny BOX z systemem Android TV

CANAL+ BOX 4K to nowy dekoder przeznaczony do korzystania z serwisu CANAL+ telewizja przez Internet, wspierający technologię 4K HDR i oparty o system operacyjny Android TV (9.0). Urządzenie oferuje dostęp do wyselekcjonowanych kanałów na żywo oraz treści na żądanie dostępnych w ramach serwisu CANAL+ telewizja przez Internet, kanałów cyfrowej telewizji naziemnej po podłączeniu anteny, aplikacji PREMIERY CANAL+ z hitami kinowymi do wypożyczenia, Netflix oraz setek innych aplikacji ze sklepu Google Play. Dekoder można podpiąć do dowolnej sieci internetowej – bezprzewodowo lub kablem, a jego niewielkie rozmiary pozwalają zabrać urządzenie w dowolne miejsce i korzystać z telewizji na przykład na wakacjach czy wyjazdach poza domem.

Źródło tekstu: CANAL+