Bilety do Multikina za 10 zł jeśli zapłacisz z BLIK

BLIK oraz Multikino mają dobrą wiadomość z okazji Bożego Narodzenia. W przypadku płatności Blikiem za bilet na film zapłacimy tylko 10 złotych.

Chcecie obejrzeć np. nowe Gwiezdne Wojny? Wystarczy, że wybierzecie BLIK jako metodę płatności i za bilet do Multikina zapłacicie zaledwie 10 złotych. To nie prezent od Dzieciątka, to promocja trwająca od dzisiaj aż do 31 grudnia. W taryfie promocyjnej jest 10000 biletów, a jedna osoba może skorzystać z promocji dwukrotnie.

Należy wspomnieć, że promocja nie działa w kasie - bilet trzeba kupić za pośrednictwem aplikacji mobilnej albo przez stronę internetową.

Zobacz Przelewy na telefon BLIK teraz także dla klientów Banku Pekao S.A.

Źródło tekstu: Blik