Biedronka świętuje. Zrobisz zakupy nawet o połowę taniej

Biedronka równo rok temu ruszyła na podbój internetu. Są powody do świętowania.

Sklep internetowy Biedronka Home obchodzi właśnie pierwsze urodziny. Jeśli jeszcze nie znasz tego sklepu, zajrzyj na stronę home.biedronka.pl – możesz tu kupić prawie wszystko do domu, od słuchawek przez blender po fotel z podnóżkiem. Są tu też narzędzia i niezbędne rzeczy do auta, akcesoria do ogrodu i odzież.

Najlepsze promocje w Biedronka Home

Z okazji pierwszych urodzin Biedronka Home możesz kupić taniej ponad tysiąc produktów z różnych kategorii, od bielizny po warsztat. Oczywiście w ofercie znalazła się elektronika i małe AGD. Wybrałam kilka produktów, które są moim zdaniem warte uwagi, ale zachęcam do samodzielnego przejrzenia katalogu na stronie Biedronka Home.

Szczoteczka soniczna Oclean Air 2T z uchwytem, etui podróżnym i końcówkami w zestawie – 149 zł zamiast 299 zł ;

z uchwytem, etui podróżnym i końcówkami w zestawie – ; Hulajnoga Motus Pro 8.5 Lite 350 W – 1999 zł z kodem HOME, w innych sklepach od 2399 zł ;

350 W – ; Smartfon OPPO A57s + słuchawki OPPO Enco Buds2 – 800 zł za zestaw, w innych sklepach od 908 zł;

Przystawka telewizyjna 4K z Android TV Blaupunkt B-Stream – 299 zł zamiast 329 zł ;

– ; Robot odkurzający/mopujący Blaupunkt RVC70 1 – 799 zł z kodem HOME, w innych sklepach od 999 zł ;

1 – ; Inteligentny robot sprzątający TCL Sweeva 6000 – 1299 zł, w innych sklepach od 1449 zł;

Zobacz: Lidlomix najtaniej w historii Lidla! Zgrzeszysz, jeśli przegapisz

Urodzinowe ceny w Biedronka Home obowiązują w większości do 25 czerwca 2023 roku. Przy okazji zakupów zwróć uwagę też na koszt dostawy. Mnóstwo mniejszych rzeczy zostanie dostarczone za darmo. Zalogowani kupujący mają aż 60 dni na zwrot kupionego towaru, jeśli nie spełnia oczekiwań. Jeśli zaś znajdziesz któryś z towarów w sklepie stacjonarnym, upewnij się, że na stronie Biedronka Home nie będzie miał niższej ceny.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Biedronka Home, własne