Lidlomix najtaniej w historii Lidla! Zgrzeszysz, jeśli przegapisz

Lidlomix, czyli Monsieur Cuisine Smart, jeszcze nigdy nie był tak tani.

Grzechem będzie przegapić tę promocję, jeśli marzy Ci się robot kuchenny z funkcją gotowania i aplikacją SilverCrest Monsieur Cuisine Smart z Lidla. Najnowocześniejszy model, czyli Monsieur Cuisine Smart, będzie kosztował tylko 1999 zł. To aż 500 zł taniej niż jego oryginalna cena! Lidl spuści całe 20%.

Zainstaluj Lidl Plus i łap promocje

By skorzystać z promocji, musisz zrobić jedną prostą rzecz – zainstalować aplikację Lidl Plus. To tam znajdzie się kupon zniżkowy na MC Smart. Gdy już będziesz w sklepie, nie zapomnij aktywować ten kupon na smartfonie, zanim podejdziesz do kasy. Przy okazji może złapiesz dobrą promocję na pomidory albo chemię do domu.

Dodatkowym plusem będzie możliwość płacenia za zakupy z pomocą usługi Lidl Pay. Jeśli dodasz w aplikacji swoją kartę płatniczą, wystarczy, że zeskanujesz kod paskowy przy kasie i już zakupy będą opłacone. Paragon również wyląduje na Twoim smartfonie, więc nie przepadnie.

Promocja od 12 czerwca

Informacje o promocji pochodzą z gazetki, która będzie obowiązywać od 12 czerwca 2023 roku. Nie ma jej jeszcze na stronie Lidla, ale fizyczne egzemplarze już są wydrukowane, a ich skany trafiły do sieci. Zrzuty ekranu poniżej pochodzą ze strony gazetkapromocyjna.pl.

Stąd wiemy, że promocja będzie trwała tylko 3 dni – od 12 do 14 czerwca. Nie ma więc wiele czasu na to, by sprawić sobie świetnego pomocnika do kuchni. Jeśli jeszcze nie wiesz, czy taki sprzęt jest dla Ciebie, polecam lekturę recenzji: Thermomix pozamiatany? Testujemy Lidlomix Monsieur Cuisine Smart.

