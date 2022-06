Amazon szaleje. Szykuje duże zniżki na elektronikę

W wielu krajach jest to już coroczną tradycją, lecz w Polsce wydarzy się dopiero po raz pierwszy. Amazon przyszykował niespodziankę dla wszystkich subskrybentów Amazon Prime. Szykują się ciekawe promocje i darmowe dostawy bez minimalnej kwoty zamówienia.

Amazon wszedł do Polski ze swoją usługą Prime w październiku 2021 roku. Można zatem powiedzieć, że nadal jest to nowość w naszym kraju. Firma od początku próbuje przyciągnąć klientów niskimi cenami usługi. Kosztuje ona zaledwie 10,99 miesięcznie lub 49 złotych za cały rok. W tej cenie klienci dostają możliwość ze skorzystania z szybkiej i darmowej dostawy milionów produktów oraz dostęp do nagradzanych filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals, darmowych gier i materiałów in-game dzięki Prime Gaming.

To jednak nie koniec atrakcji dla subskrybentów usługi Prime. W tym roku, po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Amazon Prime Day, czyli coroczne wydarzenie Amazona, podczas którego klienci Prime dostaną dostęp do wielu atrakcyjnych ofert i promocji. Amazon Prime Day będzie trwał przez 48 godzin. Subskrybenci usługi będą mogli liczyć na duże promocje w dniach 12 i 13 lipca. Firma już teraz zapowiada zniżki na elektronikę czołowych producentów typu od Apple, Sony, Huawei, Harman, Logitech i Bose oraz na artykuły do kuchni firm Philips, Bosch, Finish, Electrolux, Tefal i Gerlach. Będzie to również doskonała okazja do kupienia prezentów dla dziecka. Przecenione zostaną zestawy Lego i Mattel oraz odzież marek Crocs, Ecco i LEVI's.

Cieszymy się, że możemy udostępnić nasze najlepsze okazje Prime Day jeszcze większej liczbie osób na całym świecie – produkty od małych firm i artykuły gospodarstwa domowego, które nasi klienci uwielbiają i którym ufają. Jeszcze nigdy kupowanie, oszczędzanie i maksymalne wykorzystywanie korzyści Prime Day nie było dla klientów Prime tak łatwe

- powiedział Jamil Ghani, wiceprezes Amazon Prime

Tradycja Amazon Prime Day została zapoczątkowana w 2015 roku na 20-lecie działalności firmy. Wtedy wydarzenie odbyło się w zaledwie dziewięciu krajach i od tamtej pory było organizowane cyklicznie każdego roku. W tym roku do świętowania będą mogli dołączyć również klienci z Polski.

Źródło zdjęć: Amazon

Źródło tekstu: Amazon