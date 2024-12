Polacy rzucali się na ten smartwatch za 500 zł. Znów kosztuje połowę

Na AliExpress powróciła promocja na świetne zegarki Amazfit GTR 2. Model ten znów można kupić za około 250 zł i to z wysyłką z Polski.

Dalsza część tekstu pod wideo

Amazfit GTR 2 to jeden z tych smartwatchy, których raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Nie jest to wprawdzie model najnowszy, ale wciąż zapewnia satysfakcjonujące większość użytkowników parametry. Zwłaszcza w swej odświeżonej wersji, która obok nominalnych funkcjonalności, zawiera wysmukloną kopertę z nowym szkłem 2.5D na tarczy i oprogramowanie w pełni przystosowane do współpracy z aplikacją Zepp na smartfonach.

Swego czasu Amazfit GTR 2 w Polsce kosztował około 500 zł, co już wtedy było uznawane za cenę atrakcyjną. Obecnie staniał, przez co znane markety z elektroniką potrafią oferować go w przedziale 330-380 zł, ale to wciąż nic w odniesieniu do promocji na AliExpress. Smartwatch w kolorze New Thunder Black kupicie tam za 257 zł, w dodatku z wliczoną w cenę wysyłką z magazynu w Polsce.

Czym kusi Amazfit GTR 2?

Amazfit GTR 2 to przedstawiciel klasycznej linii smartwatchy tej marki – dobra propozycja dla tych, którzy lubią styl tradycyjnych zegarków.

Niewątpliwym atutem tego modelu jest okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,39 cala i wysokiej rozdzielczości 454 x 454, z trybem AoD. Koperta ze stopu aluminium zapewnia wodoszczelność do 50 m.

Amazfit GTR 2 wyposażony jest w optyczny pulsometr BioTracker 2 do pomiaru tętna i nasycenia krwi tlenem SpO2. Nie zabrakło odbiornika GPS i GLONASS oraz łączności Wi-Fi. Zegarek umożliwia odbieranie i prowadzenie rozmów głosowych ze sparowanego przez Bluetooth telefonu. Dzięki wsparciu dla Amazon Alexa zegarkiem można sterować głosowo.

Amazfit GTR 2 pozwala na prowadzenie treningów w 90 dyscyplinach sportowych, z czego 6 rozpoznawanych jest automatycznie. Wśród funkcji sportowych i zdrowotnych znajdziemy także analizę aktywności PAI, monitorowanie snu i stresu, zegarek prowadzi stały (24/7) pomiar tętna oraz natlenienia krwi.

Akumulator o pojemności 471 mAh zapewnia nawet 14 dni pracy w standardowym trybie i aż 38 dni w trybie oszczędzania energii.

Oferowana na AliExpress wersja to globalny wariant z językiem polskim. Amazfit GTR 2 będzie współpracował z systemami Android i iOS.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl