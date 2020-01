Allegro zmienia zasady wyliczania prowizji

Największy portal aukcyjny w Polsce zmienił zasady wyliczania prowizji. To jednak nie jest jedyna zmiana. W niektórych kategoriach trzeba się liczyć z tradycyjnymi podwyżkami.

Allegro wprowadza zmiany w swoim cenniku. Najważniejszą z nich jest zmiana wyliczania prowizji należnej serwisowi. Teraz będzie ona wyliczana z sumy ceny danego produktu oraz kosztów dostawy. Jest to ewidentnie wycelowane w sprzedawców podających zaniżone kwoty, które potem jednak odbijają sobie na kosztach wysyłki. Oraz jest podwyżką. Tak przy okazji. Wyjątkiem od niej będą towary uczestniczące w Allegro Smart.

To jednak nie jedyna podwyżka. W niektórych przypadkach pojawi się prowizja minimalna (w kategorii gry i konsole), w innych będą to klasyczne podwyżki procentowe (np. w kategorii uroda, suplementy diety, rowery czy perfumy). Sprzedający antyki czy monety muszą się liczyć ze zwiększoną prowizją maksymalną, więcej zapłacą sprzedający nowe książki jednak mniej ci handlujący używanymi. W niektórych przypadkach poza wprowadzeniem prowizji maksymalnej dojdzie jednak do obniżki prowizji. Chodzi tutaj np. o fotele dla graczy czy hulajnogi i deskorolki elektryczne.

Źródło tekstu: allegro