Allegro Gadane to nowy serwis społecznościowy dla kupujących i sprzedających

Allegro Gadane to nowy serwis społecznościowy, w którym kupujący i sprzedający, poszukujący porad czy opinii będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych. Ma to być także wspólna przestrzeń do wymiany spostrzeżeń związanych z ofertą czy produktami dostępnymi na platformie.

Allegro poinformowało dziś o uruchomieniu nowego serwisu Allegro Gadane, który ma pomóc w realizacji szybkich i wygodnych zakupów.

Członkiem Allegro Gadane może stać się każdy – społeczność powstała zarówno dla osób, które dopiero rozpoczęły przygodę z zakupami czy handlem online, jak i dla doświadczonych klientów platformy. Treści zamieszczone w serwisie są ogólnodostępne, także dla niezarejestrowanych gości. Aby jednak aktywnie uczestniczyć w społeczności, należy zarejestrować się przy użyciu danych dostępowych do swojego konta na Allegro.

W serwisie znaleźć można fora tematyczne podzielone na kategorie oraz blog z artykułami na temat społeczności i samego Allegro. Zalogowani użytkownicy mogą zamieszczać nowe posty i odpowiadać na pytania innych członków, śledzić i oceniać dyskusje, a także otrzymywać mailowe powiadomienia o postach i wątkach.

Ciekawym rozwiązaniem może okazać się system rang, które otrzymuje się za aktywności i staż na forum, startując od poziomu Nowicjusza. W serwisie nie zabrakło też rozwiązania dla wielbicieli szybkich reakcji – oznaczenie „W punkt!” można przyznać konkretnej odpowiedzi, jeżeli uważa się ją za trafną, prawidłową czy wartościową lub jeżeli chce się po prostu wyrazić poparcie dla jej autora.

Z poziomu Allegro Gadane można w łatwy sposób przejść do Pomocy Allegro, gdzie przez 24 godziny na dobę można uzyskać wsparcie zespołu Customer Experience.

Allegro Gadane dostępne jest pod adresem https://spolecznosc.allegro.pl.

Źródło tekstu: Allegro