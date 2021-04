Aero2: odświeżona oferta z pakietem 70 GB i brak limitu prędkości

Na wiosnę operator Aero2 postanowił przypomnieć się użytkownikom, wprowadzając do swojej oferty nowości. Zdecydował się postawić na prostotę i będzie teraz proponował cztery pakiety bez limitu prędkości. Obok wcześniej już znanych pakietów 3 GB oraz 30 GB pojawią się dwa nowe 7 GB i 70 GB.

Nowy pakiet 7 GB bez ograniczeń prędkości obowiązuje przez 30 dni i oznacza wydatek 10 zł. Drugi nowy pakiet, w którym można dostać aż 70 GB na 30 dni, kosztuje 50 zł. Dwa wcześniej dostępne pakiety to z kolei warianty 3 GB za 5 zł i 30 GB za 30 zł.

Obok pakietów 3 GB, 7 GB, 30 GB lub 70 GB, Aero2 oferuje także darmowy Pakiet Testowy. Jest to oferta na start skierowana do osób korzystających z Bezpłatnego Dostępu do Internetu, które jeszcze nie zdecydowały się na żaden z głównych pakietów. Decydując się na tę opcję, każda zainteresowana osoba może testować za darmo internet od Aero2, korzystając z Pakietu Testowego. Pakiet ten zawiera paczkę 30 GB i jest ważny przez 30 dni, a po zużyciu danych można wybrać dowolny pakiet z oferty lub dalej korzystać z BDI.

Użytkownicy pakietów Aero mają możliwość swobodnego zarządzania swoim kontem i usługami na stronie moje.aero2.pl. Na swoim koncie mogą mieć jednocześnie do 5 pakietów i zdecydować, który z nich będzie kolejno aktywowany po wykorzystaniu dotychczasowej paczki danych lub zakończeniu okresu ważności pakietu.

Do korzystania z pakietów Aero niezbędna jest Karta SIM BDI. Zainteresowani ofertą mogą w prosty sposób zamówić taką kartę odwiedzając stronę https://aero2.pl/1_bezplatny-internet/2_zamow-karte-sim/2_wniosek-online, która zostanie dostarczona kurierem.

Aero2 jest infrastrukturalnym operatorem telekomunikacyjnym i należy do grupy Cyfrowy Polsat. Operator ma własne częstotliwości (900 MHz, 1800 MHz oraz 2570-2620 MHz) i zgodnie z warunkami rezerwacji częstotliwości na 2570-2620 MHz, spółka od 10 maja 2011 r. udostępnia Bezpłatny Dostęp do Internetu.

Dodatkowe informacje na temat nowej oferty zawiera cennik poniżej:

