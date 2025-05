T‑Mobile rozpieszcza klientów. Można zaoszczędzić 750 zł

T-Mobile ruszył dziś z nowymi promocjami na wybrane urządzenia PlayStation dostępne w salonie Magenta Experience Center. Okazje powinny zainteresować zwłaszcza graczy, może to być również dobry pomysł na prezent na nadchodzący Dzień Dziecka. Z promocji mogą skorzystać uczestnicy programu Magenta Moments, odbierając zniżki w aplikacji Mój T-Mobile.

Pierwsza z okazji w Magenta Moments to promocja na konsole PlayStation 5 Slim i PlayStation 5 Pro. Operator oferuje rabat 750 zł na zakup PlayStation 5 Slim 1TB Blu-Ray + Astro Bot oraz PlayStation 5 Pro 2TB. Zniżkę można odblokować w aplikacji Mój T-Mobile, w programie Magenta Moments. Oferta obowiązuje od 26 maja do 2 czerwca 2025 lub do wyczerpania zapasów.

Ceny promocyjne: PlayStation 5 Slim 1TB Blu-Ray + Astro Bot: 2499 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3249 zł), PlayStation 5 Pro 2TB: 3149 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3899 zł).

Druga promocja to okazja na tańszy kontroler PlayStation DualSense Edge – w tym przypadku można zgarnąć 150 zł zniżki. Jest ona również dostępna w aplikacji Mój T-Mobile, w programie Magenta Moments. Oferta obowiązuje od 26 maja do 2 czerwca 2025 lub do wyczerpania zapasów. Cena promocyjna: 699 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 849 zł).

