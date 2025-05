T-Mobile rozszerza zasięg 5G Bardziej. Wymienia 11 miejscowości

W ciągu ostatniego tygodnia T-Mobile włączył 5G Bardziej, czyli szybkie 5G w paśmie C, na 13 nowych stacjach bazowych. „To był bardzo pracowity tydzień” – chwali się operator na platformie X, chociaż biorąc pod uwagę liczbę nowych obiektów z 5G w paśmie C, ostatnie dni były mniej udane – tydzień temu magentowy operator poinformował aż o 44 stacjach bazowych ulepszonych do nowego standardu. Dla klientów najważniejsze jest jednak to, że T-Mobile stale rozbudowuje zasięg, a w skali miesiąca przybywa co najmniej sto obiektów z 5G Bardziej. Obecnie operator ma 3784 stacje bazowe z nowym standardem, które docierają do niemal połowy mieszkańców Polski.

Te 13 nowych stacji z ostatniego tygodnia zapewniło lepszy zasięg 5G Bardziej w 9 miastach i na terenie jednej wsi: w Brodnicy, Brzegu, Dąbrowie Górniczej, Goleniowie, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Łańcucie, Otominie, Rzeszowie i Szczecinie. Jest też całkiem nowa miejscowość na mapie - T-Mobile dotarł z sygnałem 5G Bardziej do Brzeska.

Magentowy operator zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. 5G Bardziej w optymalnych warunkach sieciowych pozwala osiągnąć prędkości transmisji danych sięgające nawet 1,1 Gb/s przy pobieraniu i 100 Mb/s przy wysyłaniu danych. Większe obciążenie sieci może jednak powodować spadki prędkości 5G Bardziej do maksymalnie 400 Mb/s i 60 Mb/s.