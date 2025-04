T-Mobile mocno przyspiesza z 5G Bardziej. Są nowe miasta w zasięgu

Magentowy operator nie zwalnia tempa rozbudowy 5G Bardziej, a na wiosnę coraz bardziej przyspiesza. O ile w marcu 2025 operator włączył 5G Bardziej na około 100 stacjach bazowych, to kwiecień zapowiada się pod tym względem jeszcze lepiej. Od zeszłego tygodnia T-Mobile uruchomił 5G Bardziej na 35 kolejnych stacjach. Dla porównania – w zeszłym tygodniu informował o 15 nowych obiektach. W sumie teraz T-Mobile ma 3657 stacji bazowych z szybkim 5G w paśmie C, co ma stanowić około połowy populacji Polski.