Kto ma najszybszy Internet w Polsce? Dwa telekomy na szczycie podium

Najszybsze 5G w I kwartale 2025 roku

W pierwszym kwartale 2025 użytkownicy aplikacji SpeedTest.pl wykonali 182 tys. testów 5G, co stanowiło ok. 21% wszystkich testów mobilnych. Jest to dotychczas najwyższy udział testów 5G, wskazujący na stale rosnącą popularność tej technologii.