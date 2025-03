T-Mobile rozbudowuje sieć. Są nowe stacje bazowe z 5G Bardziej

Od zeszłej środy T-Mobile włączył 5G Bardziej na 26 stacjach bazowych , co łącznie daje 3607 magentowych stacji bazowych z 5G w paśmie C.

Są też nowe miejscowości w zasięgu. Sygnał 5G Bardziej zawitał do Choroszczy, Łędzin, Nowego Dworu Mazowieckiego i Tarnobrzegu . Dzięki nowym uruchomieniom mieszkańcy tych miast skorzystają z szybszego transferu danych i lepszej jakości sygnału.

W ostatnich tygodniach T-Mobile ma się czym chwalić – w zeszłą środę operator informował o 37 stacjach bazowych, na których uruchomił 5G Bardziej, a dwa tygodnie temu przybyło 31 obiektów z 5G w paśmie C. W sumie więc operator jest w stanie włączać 5G Bardziej na ponad 100 stacjach bazowych miesięcznie. Jeżeli utrzyma to tempo, jeszcze bardziej ucieknie innym operatorom i za dwa-trzy miesiące będzie się mógł pochwalić 4 tysiącami stacji 5G w paśmie C.