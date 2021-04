ZTE Axon 30 zadebiutuje 15 kwietnia. Będzie Snapdragon 888 i peryskopowy aparat

Firma ZTE oficjalnie potwierdziła datę premiery swoich nowych flagowców. Rodzina ZTE Axon 30 zadebiutuje 30 kwietnia.

Już 15 kwietnia zaprezentowane nowe smartfony chińskiej marki ZTE. Mówimy tu o linii ZTE Axon 30, do której należeć ma flagowy model w ofercie chińskiego producenta, czyli ZTE Axon 30 Pro. Informacja o dacie premiery została właśnie potwierdzona za pośrednictwem oficjalnego profilu marki w serwisie Weibo, a przy okazji poznaliśmy kilka szczegółów na temat nadchodzącego flagowca.

Za sprawą plakatu promującego nadchodzącą premierę otrzymaliśmy pierwszą oficjalną grafikę, prezentującą nowego smartfona. Co prawda nie widać na niej zbyt dużo, ale możemy przynajmniej przyjrzeć się rozbudowanej wyspie aparatu. Widać na niej cztery obiektywy, w tym jeden peryskopowy, za którym skrywać się będzie dedykowany moduł tele.

Warto przypomnieć, że według wcześniejszych plotek ZTE Axon 30 Pro miał być wyposażony w matrycę o rozdzielczości 200 MP. Jak jednak sugeruje napis "3x 64 MP" widoczny na oficjalnej grafice, okazały się one bezpodstawne.

Oprócz poczwórnego aparatu ZTE Axon 30 Pro będzie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz ładowanie 50 W. Wiele wskazuje na to, że na pokładzie może się znaleźć również wyświetlacz o odświeżaniu 120 Hz z ukrytym pod spodem aparatem do selfie. Jeśli informacja ta by się potwierdziła, byłaby to chyba najbardziej unikalna cecha nadchodzącego flagowca.

