Znamy specyfikację modelu OnePlus Nord2

Zeszłoroczny OnePlus Nord był jednym z najlepiej ocenianych telefonów swojej klasy. Już za niecały miesiąc ma się pojawić jego następca. Co będzie on miał do zaoferowania?

OnePlus Nord był telefonem przełomowym. Zapoczątkował on ekspresowy proces przemiany chińskiej marki z limitowanej linii tańszych flagowców dla entuzjastów branży do producenta tradycyjnego. Średniopółkowiec był też ostatnim dzieckiem Carla Peia. To on był jej pomysłodawcą. Współtwórca OnePlusa tuż po wydaniu linii OnePlus Nord odszedł z firmy i założył własne przedsiębiorstwo o nazwie Nothing. Najprawdopodobniej już 9 lipca zobaczymy OnePlusa Nord2. Ostatnio informowaliśmy, że OnePlus szykuje model z układem MediaTek Dimensity 1200. To właśnie ten smartfon.

Możemy się też spodziewać wyświetlacza o przekątnej 6,43 cala oraz akumulatora o pojemności 4500 mAh. Aparat główny będzie potrójny. Użytkownik otrzyma bowiem sensory 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix. Z przodu znajdzie się z kolei pojedynczy sensor 32 Mpix. Pod względem wariantów różniących się pamięcią będzie to 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Niestety nie znamy jeszcze ceny nadchodzącego modelu.

Źródło zdjęć: telepolis

Źródło tekstu: 91mobiles, wł