OnePlus pracuje nad smartfonem z MediaTekiem Dimensity 1200

Do tej pory OnePlus wydawał wyłącznie telefony ze Snapdragonami. To się jednak zmieni. Chińczycy szykują urządzenie z układem MediaTeka.

OnePlus kiedyś był bardzo prostą w zrozumieniu marką. Tylko tańsze flagowce w limitowanych edycjach. Potem jednak wszystko zaczęło się zmieniać. Pojawiły się słuchawki, średniaki, budżetowce, zegarki, inne akcesoria... Jak widać nie jest to koniec zmian. Do tej pory chińska marka była bowiem wierna układom amerykańskiego Qualcommu. Teraz jednak OnePlus pracuje nad pierwszym swoim smartfonem napędzanym układem MediaTek Dimensity 1200. Tajwański producent układów już ostatnio pokonał Qualcomm, a właśnie seria Dimensity stała się kluczem do sukcesu.

Doczekała się ona bardzo ciepłego przyjęcia, a sam MediaTek Dimensity 1200 jest na poziomie zeszłorocznego flagowca Qualcommu - Snapdragona 865. Wyrób MediaTeka jest jednak wyraźnie tańszy. Nic dziwnego zatem, że jest on pierwszym wyborem w segmencie najlepszych średniaków, a nie seria Snapdragon 7xx. O nowym telefonie OnePlusa nie wiadomo wiele. Poza MediaTekiem Dimensity 1200 możemy się spodziewać głównego sensora Sony 50 Mpix. Wyświetlacz ma być z kolei płaski

