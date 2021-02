Znamy specyfikację Meizu 18

Chiński Meizu powoli, ale konsekwentnie zbliża się do premiery swojej nowej serii flagowców. Poznaliśmy już specyfikację Meizu 18.

Meizu już od listopada daje do zrozumienia, że pracuje nad nowym smartfonem. Wszystko wskazuje na to, że nowa linia flagowców pojawi się już w tym kwartale. Meizu jest w cieniu innych chińskich firm, takich jak Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo czy Realme, a pomóc w polepszeniu sytuacji ma Meizu 18. Razem z nim zadebiutują też dwa inne modele - Meizu 18 Pro oraz Meizu 18 Max. Teraz poznaliśmy dokładną specyfikację pierwszego z nich. Będzie on miał Snapdragona 870 (tylko Meizu 18 Max będzie miał Snapdragona 888, więc tylko on tak naprawdę zasługuje na miano flagowca) i potrójny aparat główny 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix.

Na pewno możemy się spodziewać wariantu z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Akumulator będzie miał pojemność 4000 mAh i naładujemy go przy użyciu ładowarki 30 W. Wariant Pro będzie miał natomiast akumulator 4500 mAh i ładowanie 40 W. O ile oczywiście kupimy/mamy ładowarkę, bo niestety Meizu idzie w ślady Apple'a i nie będzie już dodawać ładowarki do telefonu. Nakładką na system operacyjny Android 11 będzie Flyme 8.3.

