YouTuber rozkłada nową Motorolę RAZR na części. Składany telefon jest praktycznie niemożliwy do samodzielnej naprawy

Chcecie zobaczyć co składana Motorola RAZR ma środku, ale niekoniecznie chcecie zniszczyć drogie urządzenie lub go po prostu nie macie? Bez obaw - YouTuber o loginie PBKreviews zrobił to za Was. Przy okazji okazało się, że jeśli ktoś chciałby samodzielnie naprawić ten telefon, może mieć z tym duży problem.

Jak przystało na współczesny smartfon, rozbieranie Motoroli RAZR na części rozpoczyna się od podgrzania obudowy w celu zmiękczenia kleju trzymającego obudowę. W ten sposób można usunąć tylny panel, na którym znajduje się czytnik odcisków palców. Odkręcamy kilka śrubek, odłączamy dolną antenę razem z głośnikiem i wyjmujemy baterię, która trzymana jest na miejscu przez kolejną porcję kleju.

Jak oddzielane są od całości kolejne części, w tym elastyczny, bardzo cienki panel wyświetlacza, zobaczycie na dołączonym poniżej filmie.

GSMArena twierdzi, że naprawa Motoroli RAZR jest praktycznie niemożliwa. A jak Wy uważacie po obejrzeniu filmu? Podzielcie się tym z nami w komentarzu.

Źródło tekstu: GSMArena, YouTube