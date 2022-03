Xiaomi zapowiada premierę. To może być Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi zapowiada zbliżającą się globalną premierę nowego telefonu, która odbędzie się 29 marca. Producent obiecuje, że będzie to „najpotężniejszy Redmi Note”, co może wskazywać na Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Przedwczoraj Xiaomi wprowadziło do Polski smartfony Redmi Note 11 Pro oraz Redmi Note 11 Pro 5G, a na 31 marca zapowiedziana została polska premiera serii Xiaomi 12. Jednak wcześniej Xiaomi udało się zmieścić w kalendarzu kolejne wydarzenie – jeszcze jeden smartfon z serii Redmi Note 11 opisywany przez producenta jako „najpotężniejszy Redmi Note”.

Na globalne wydarzenie zaprasza także polski oddział Xiaomi, co sugeruje, że smartfon trafi również do naszego kraju. Premiera odbędzie się we wtorek 29 marca o godzinie 14:00, będzie ją można śledzić w kanałach marki, na Facebooku, Twitterze, YouTube, a także na Reddicie i stronie producenta.

Nadchodzi najpotężniejszy Redmi Note!



Oglądaj premierę nowego urządzenia z serii #RedmiNote11 już we wtorek 29 marca o 14:00.#RiseToTheChallenge pic.twitter.com/8oKxnd18mH — Xiaomi Polska (@XiaomiPL) March 25, 2022

W zapowiedzi nie pojawia się konkretna nazwa telefonu, ale nieoficjalne źródła podają, że chodzi o Redmi Note 11 Pro+ 5G. Smartfon o takim oznaczeniu wszedł na rynek chiński w listopadzie 2021 roku, natomiast w styczniu 2022 r. zawitał do Indii, gdzie jednak sprzedawany jest jako Xiaomi 11i.

Jeżeli te spekulacje okażą się trafne, to za kilka dni Xiaomi wprowadzi na światowe rynki telefon o specyfikacji jak Redmi Note 11 Pro 5G, ale z dwoma kluczowymi różnicami.

Redmi Note 11 Pro+ 5G to model z ekranem AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 120 Hz. Sercem telefonu jest chipset MediaTek Dimensity 920 – dla porównania w Redmi Note 11 Pro znalazł się Snapdragon 695 i jest to pierwsza z dwóch najważniejszych różnic. Obydwa układy to jednostki 6 nm, ale Dimensity 920 ma wyższe taktowanie 2,5 GHz i 2,0 GHz (vs. 2,2 GHz i 1,7 GHz). Za przetwarzanie grafiki odpowiada wydajniejszy Mali-G68 MC4 (vs. Adreno 619).

Note 11 Pro+ otrzyma do 8 GB pamięci RAM i 256 GB wewnętrznej. Łączność zapewnią: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC.

Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 108 Mpix. Towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix, a także aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 2 Mpix. Z przodu znalazła się kamerka 16 Mpix.

Wariant z Plusem ma nieco inny układ zasilania i jest to druga różnica. Zamiast akumulatora 5000 mAh w Redmi Note 11 Pro+ 5G producent zastosował baterię 4500 mAh, ale o szybszym ładowaniu 120 W (zamiast 67 W).

