Xiaomi zapowiada nowy zegarek Watch 2 Pro. Jest sensacyjna zmiana

Wkrótce Xiaomi zaprezentuje dwa nowe smartfony z serii Xiaomi 13T, ale nie zabraknie też nowości dla entuzjastów elektroniki noszonej. Za tydzień ujrzymy też zegarek Xiaomi Watch 2 Pro.

Xiaomi przygotowuje się już do dużej premiery smartfonów Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro, która odbędzie się za tydzień, 26 września, w Berlinie. Z przecieków wynikało, że tego samego dnia zobaczymy zegarek Xiaomi Watch 2 Pro, co w końcu znalazło potwierdzenie w zapowiedzi producenta.

Xiaomi zamieściło na X-Twitterze krótki filmik z zapowiedzią nowego zegarka i potwierdzeniem, że urządzenie wejdzie na rynek jako Xiaomi Watch 2 Pro. We wcześniejszych spekulacjach wymieniana była także nazwa Xiaomi Watch S2 Pro.

Animacja nie ujawnia zbyt dużo, ale widać na niej uproszczoną wizualizację interfejsu z kolorowymi ikonami w układzie siatki, a na koniec pojawia się nazwa systemu: Wear OS by Google.

To sensacyjna zmiana w zegarkach Xiaomi, które dotąd oferowane były z własnym, zamkniętym systemem operacyjnym MIUI Watch OS. Co prawda już w 2019 w Chinach wyszedł pierwszy zegarek Xiaomi Mi Watch z MIUI bazującym na Wear OS, ale w takiej konfiguracji nie dotarł na rynki globalne, a później producent zaczął rozwijać własny system od zera. Doniesienia, że Xiaomi na dobre przejdzie do ekosystemu Google, pojawiały się już od marca, ale dotąd brakowało potwierdzenia ze strony producenta.

Wybór Wear OS ma jedną dużą zaletę i jedna możliwą wadę. Plusem jest niewątpliwie dostęp usług Google, a także do największej w świecie elektroniki noszonej bazy aplikacji oraz tarcz w sklepie Play. Należy oczekiwać m.in. płatności zbliżeniowych Google Pay, obsługi głosowej za pomocą Asystenta Google czy innych funkcji dostarczanych przez Wear OS.

Z drugiej strony wybór platformy Google może się też wiązać z niezbyt długim czasem pracy. Nawet jeżeli zegarek będzie wyposażony w najnowszy układ dla Wear OS, czyli Snapdragona W5+ Gen 1, trudno będzie osiągnąć 14-dniowy czas pracy ze starszych modeli. Dla porównania – jeden z nowszych zegarków z systemem Google, czyli zaprezentowany w maju TicWatch Pro 5, w sztandarowym trybie na ekranie AMOELED osiąga do 80 godzin pracy, czyli 3 doby i 8 godzin. To wciąż niewystarczający czas.

Xiaomi w kolejnym wpisie na X-Twitterze zasugerowało też możliwość zaawansowanego sterowania muzyką za pomocą zegarka, co akurat wielką nowością nie jest, ale w połączeniu z aplikacjami streamingowymi dostępny w Sklepie Play zaczyna wyglądać całkiem inaczej.

