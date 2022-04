Xiaomi Spring Festival – zobacz, na czym możesz zaoszczędzić

Xiaomi ruszyło z wiosennym festiwalem obniżek. Taniej można kupić smartfony, zegarki, monitory oraz inne inteligentne urządzenia.

Ruszył pierwszy tydzień Xiaomi Spring Festival. W ramach tej oferty promocyjnej, która potrwa do 24 kwietnia 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów), taniej można kupić urządzenia, takie jak smartfony czy zegarki, ale również hulajnogę elektryczną czy urządzenia do inteligentnego domu. Jest też coś dla graczy.

Smartfony w niższej cenie

Smartfon to dziś centrum naszego cyfrowego życia. Centrum naszego życia towarzyskiego i źródło informacji. Czy trzeba więcej powodów, żeby zadbać o urządzenie, które będzie dopasowane do naszych potrzeb? Nie trzeba. Wybór smartfonu bywa trudny, a pomóc w tym mogą organizowane co jakiś czas promocje. W wiosennej promocji Xiaomi taniej można kupić następujące modele:

W ramach Spring Festival smartfony Xiaomi będą dostępne w sklepach Xiaomi Store (także e-sklepach mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl) oraz sieciach Auchan, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Shopee, Techwich i x-kom oraz na Allegro. Wybrane smartfony będą dostępne także u operatorów sieci Orange, Pay, Plus i T-Mobile.

Inne urządzenia w niższej cenie

Smartfony to nie jedyne urządzenia, które w wiosennym festiwalu Xiaomi otrzymują nową, niższą cenę. Na liście jest ich o wiele więcej:

zegarek Xiaomi Mi Watch za 469 zł (taniej o 130 zł),

(taniej o 130 zł), zegarek Redmi Watch 2 Lite (nasz test) za 289 zł (taniej o 50 zł),

(taniej o 50 zł), opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC za 209 zł (taniej o 40 zł),

(taniej o 40 zł), słuchawki Redmi Buds 3 za 169 zł (taniej o 30 zł),

(taniej o 30 zł), Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 32" za 1999 zł (taniej o 450 zł),

(taniej o 450 zł), Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" za 1799 zł (taniej o 400 zł),

(taniej o 400 zł), odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro za 1799 zł (taniej o 200 zł),

(taniej o 200 zł), odkurzacz Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite za 899 zł (taniej o 200 zł),

(taniej o 200 zł), oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3C (nasz test) za 439 zł (taniej o 120 zł),

(taniej o 120 zł), hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 za 2499 zł (taniej o 200 zł).

Oferta wymienionych wyżej urządzeń będzie dostępna w sklepach Xiaomi Store (także e-sklepach mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl) oraz sieciach Auchan, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom oraz na Amazonie. Niektóre sprzęty będzie też można kupić u operatorów sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi