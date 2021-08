Xiaomi jak Apple. Walczy z nieautoryzowanymi serwisami

Formalnie to troska o bezpieczeństwo, w praktyce – nowe ograniczenie i konieczność serwisowania urządzeń bezpośrednio u producenta.

Xiaomi mogło dotychczas uchodzić za markę wyjątkowo dla konsumenta liberalną, ale jak widać, nic nie trwa wiecznie. Chiński producent zmienia front i daje jasno do zrozumienia, że jego telefony należy serwisować w punktach autoryzowanych. Wprawdzie póki co chodzi wyłącznie o akumulatory, ale to i tak znacząca zmiana względem dotychczasowej, bardzo otwartej polityki naprawczej.

Precyzując, w najnowszej wersji aplikacji Mi Security, oznaczonej numerkiem 5.6, zaczął pojawiać się nowy komunikat. Monit wyświetla się w wypadku wykrycia baterii spoza oficjalnego obiegu, strasząc możliwością jej spuchnięcia, przegrzania bądź wycieku.

Nie sama notka jest jednak najbardziej dotkliwa, a jej konsekwencje. Co kluczowe, równolegle z wyświetleniem ostrzeżenia użytkownik traci funkcję szybkiego ładowania, które to zostaje ograniczone do niższych prądów. Dobra wiadomość jest tylko taka, że w tej chwili niniejsza restrykcja dotyczy wyłącznie rynku chińskiego i modeli Mi 9, Mi 10, a także Mi 10 Pro. W innych scenariuszach nie występuje, a przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo.

Będąc zupełnie szczerym, ciężko tę decyzję krytykować. Koniec końców akumulator istotnie jest komponentem newralgicznym, a pakowanie tanich zamienników to swoista plaga, która w dodatku później może odbić się producentowi czkawką. Bo samozapłon baterii z szemranego źródła bez wątpienia nie jest tak medialny jak nagłówki o wybuchowych xiaomi. Rzecz jasna, przy okazji cierpią też ludzie odpowiedzialni, ale ciężko tutaj o konsensus.

