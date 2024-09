Xiaomi Redmi Note 14 Pro ujawniają swoje tajemnice przed premierą

Już za kilka dni zadebiutują smartfony z serii Xiaomi Redmi Note 14 Pro. W sieci roi się od zdjęć i ciekawych informacji o telefonach.

Xiaomi zapowiada chińską premierę Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+. Telefony doczekają się prezentacji 26 września. Co ciekawe, tego samego dnia producent pokaże na całym Świecie nowe telefony Xiaomi 14T.

Zobacz: Xiaomi 14T już za niecały tydzień. Producent zapowiada premierę

Redmi Note 14 Pro i Pro+ prawie bez tajemnic

Obydwa smartfony zaistniały już kilka dni temu w serii przecieków z renderami, które ujawniają wygląd telefonów. Obydwa mają duże moduły foto na tyle obudowy, przy czym w modelu podstawowym obiektywy wyraźnie wystają, a w Redmi Note 14 Pro+ są ukryte pod szkłem. Teraz do sieci trafiły nowe rendery telefonów oraz zdjęcia na żywo Redmi Note 14 Pro+.

Z doniesień wynika, że Redmi Note 14 Pro ma zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala w rozdzielczości 1.5K o jasności 2500 nitów, z odświeżaniem 120 Hz. Moc do pracy dostarcza układ Snapdargon 7s Gen 3, któremu pomagać będzie pamięć RAM w standardzie LPDDR5 o pojemności 8,12 lub 16 GB. Wewnętrzna z kolei to UFS 3.1, do wyboru będą opcje 12, 256 i 512 GB. Telefon wyposażony jest w głośniki stereo i emiter podczerwieni.

Sekcję foto stworzą aparaty: 50 Mpix (OIS) + 12 Mpix + 2 Mpix oraz przedni 16 Mpix. Energię dostarczy akumulator 5500 mAh z ładowaniem 67 W.

Redmi Note 14 Pro+ ma podobne parametry, a główna różnica dotyczy wykorzystania układu Dimensity 7350. Bogatsza będzie także sekcja foto, w której znajdą się trzy aparaty 50 Mpix, w tym jeden z teleobiektywem, oraz przedni 32 Mpix. Szybsze będzie też ładowanie 90 W.

Xiaomi podkreśla szczególną wytrzymałość obydwu telefonów. W serii Redmi Note 14 Pro swoje zastosowanie znalazło szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, obudowy zapewniają odporność na pył i wodę IP68 i IP69K, mają się też odznaczać szczególną wytrzymałością na uderzenia, upadki, a nawet… wiercenie wiertarką, co zostało już zapowiedziane w przedpremierowym teście jednego z chińskich twórców wideo.

Zobacz: Xiaomi 15 przeszedł certyfikację. Znamy istotny szczegół

Zobacz: Redmi Note 14 Pro będzie miał "gwarancję King Konga". Co to?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: X (Twitter), Weibo, IT Home

Źródło tekstu: Opracowanie własne