Xiaomi 14T już za niecały tydzień. Producent zapowiada premierę

W przyszłym tygodniu Xiaomi w końcu odsłoni karty i zaprezentuje telefony z serii Xiaomi 14T. Już znamy dokładną datę i parę szczegółów specyfikacji.

W mediach społecznościowych Xiaomi, w tym na profilach Xiaomi Polska, pojawiła się dziś zapowiedź zbliżającego się wydarzenia – premiery serii Xiaomi 14T, która odbędzie się w Berlinie, 26 września o godzinie 14:00 naszego czasu. Prezentację będzie można śledzić on-line.

Premiera Xiaomi Wrzesień 2024https://t.co/89UkPtK2Og — Xiaomi Polska (@XiaomiPL) September 20, 2024

Wiadomo, że serię tworzą dwa modele: Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro. W sieci już krążą zdjęcia materiałów promocyjnych producenta, potwierdzające najważniejsze informacje o telefonach. Cześć z tych danych znana była wcześniej, więc zaskoczeń nie ma.

Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro – najważniejsze cechy

Obydwa modele z serii Xiaomi 14T mają dość podobną specyfikację, bazującą na Redmi K70 Ultra, ale z kilkoma ulepszeniami. Nowości wyposażone są w ekrany AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości 2712 x 1220 z odświeżaniem do 144 Hz. Uwagę zwraca wysoki poziom jasności 4000 nitów oraz wsparcie dla rozwiązania Pro HDR, ulepszającego wyświetlanie multimediów.

Model Xiaomi 14T napędzany jest przez układ Dimensity 8300 Ultra, do wariantu Xiaomi 14T Pro trafił Dimensity 9300+. Mocy im więc nie zabraknie.

Sekcję foto, sygnowaną marką Lecia, tworzą trzy tylne aparaty: główny 50 Mpix z OIS, telefoto 50 Mpix oraz szerokokątny 12 Mpix. Choć aparaty mają takie same rozdzielczości, to nie są to te same matryce, różnice dotyczą także optyki. W Xiaomi 14T Pro w głównej jednostce znalazła się bardziej zaawansowana matryca Light Fusion 900, znana z flagowej serii Xiaomi 14.

Why even wait for the official launch event? Here's everything about the Xiaomi 14T Series 😎 pic.twitter.com/qKbMsTuBwt — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 19, 2024

Smartfony zapewnią łączność 5G w Dual SIM, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Energię dostarczy akumulator 5000 mAh z ładowaniem 67 W i 100 W – odpowiednio dla modelu podstawowego i Pro, w którym dodatkowo dodano ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Seria Xiaomi 14T zapowiada się więc na interesujące smartfony z wyższej średniej półki jako propozycja dla tych, którzy nie zdecydowali się na flagowe modele Xiaomi 14.

Zobacz: Xiaomi 14T i 14 T Pro - wyciekły szczegóły specyfikacji

Zobacz: Xiaomi zapowiada telefony Redmi Note 14 Pro. Zobacz, jak wyglądają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi, Sudhanshu Ambhore

Źródło tekstu: Opracowanie własne