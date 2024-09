Xiaomi 15 przeszedł certyfikację. Znamy istotny szczegół

Xiaomi 15 otrzymał już certyfikację 3C w Chinach, która precyzuje szczegóły dotyczące standardów ładowania. Wcześniej telefon uzyskał niezbędne certyfikaty radiowe.

Xiaomi 15 i 15 Pro naładujesz z mocą 90 W

To już nie jest sekret — nadchodzące flagowe smartfony Xiaomi będą miały ładowanie przewodowe 90 W. Powinno ono pozwolić na naładowanie telefonu od zera do pełna w jakieś pół godziny, a już w 15 minut uzyskać ponad 90% naładowania. Oznacza to w praktyce, że producent nie planuje w tej dziedzinie żadnych innowacji — Xiaomi 14 oferował dokładnie to samo.

Wciąż nie wiemy natomiast z jaką mocą prowadzone będzie ładowanie bezprzewodowe. Analitycy obstawiają jednak, że i tutaj nie będzie zmian. W końcu 50 W z poprzedniego modelu i tak wygląda imponująco.

Co jeszcze wiemy o nowościach Xiaomi?

Przede wszystkim, że poznamy je już w najbliższych miesiącach, wraz z premierą Snapdragona 8 Gen 4. Flagowe modele Xiaomi będą jednymi z pierwszych telefonów uzbrojonych w nowy układ Qualcommu. Podstawowy model otrzyma baterię 4800-4900 mAh, natomiast w modelu Pro spodziewamy się 5400 mAh.

Ekran podstawowego modelu ma mieć przekątną 6,36 cala, rozdzielczość 1,5K i dostać szkło ochronne Dragon Crystal. Wariant Pro dostanie ekran 2K o przekątnej 6,73 cala. Oba telefony dostaną z tyłu obudowy po 3 aparat 50 Mpix. Główny ma być taki sam — OmniVusion OV50N o wielkości 1,31", ze światłosiłą F/1.4. Aparaty ultraszerokie będą miały sensor Sony JN1 o wielkości 1/2.76", a główną różnicę mają stanowić ponoć zoomy, startujące od 3x w podstawowym modelu.

Czytnik linii papilarnych w ekranie ma być tym razem ultradźwiękowy zamiast optycznego, a certyfikat IP68 świadczyć ma o odporności na kurz i wodę.

Xiaomi 15 - ceny i dostępność

Niepokoją natomiast ceny, bo z 3999 juanów wzrosną one do 4599 juanów. Oznaczałoby to wzrost o 15% i może się przełożyć na polską premierową cenę rzędu 5199 zł zamiast 4499 zł za Xiaomi 14. Europejska premiera prawdopodobnie odbędzie się dopiero pod koniec lutego. Wcześniej, bo jeszcze tej jesieni spodziewana jest premiera telefonów w Chinach.

