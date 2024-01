Xiaomi wprowadza do Polski 5 smartfonów z serii Redmi Note 13

Na polskim rynku debiutuje pięć smartfonów firmy Xiaomi z serii Redmi Note 13. Urządzenia dobrze wyglądają i kuszą niezłym wyposażeniem, jak na półkę cenową, w którą celują.

Firma Xiaomi wprowadziła do Polski pięć smartfonów z serii Redmi Note 13. Urządzenia powinny trafić w gusta wielu osób, które nie chcą wydać bardzo dużo pieniędzy. Ich ceny są różne, więc niemal każdy może w tym gronie różnych modeli i konfiguracji znaleźć coś dla siebie.

Redmi Note 13/13 5G

Podstawowy model z nowej serii, Redmi Note 13, ma 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Odświeża on obraz z częstotliwością do 120 Hz oraz ma w górnej części otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4). Główny aparat z tyłu to jednostka o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.75), która ma do towarzystwa aparat ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.4) oraz 2-megapikselowy aparat makro (f/2.2).

Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 685, który współpracuje z 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Jest łączność LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC i podczerwień. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem MIUI 14.

Jest też wersja 5G podstawowego modelu, która ma sporo część wspólnych, na przykład wielkość, rodzaj i rozdzielczość ekranu czy zaplecze fotograficzne. Inny jest napęd w postaci MediaTeka Dimensity 6080. Kolejna różnica to zastosowany w tym modelu Bluetooth w wersji 5.3. Reszta prezentuje się podobnie.

Redmi Note 13 Pro/13 Pro 5G

Koleje dwa smartfony mają dopisek "Pro" w nazwie i zostały wyposażone w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli w 4G i 1220 x 2712 pikseli w 5G. Przedni aparat ma rozdzielczość 16 Mpix (f/2.4), natomiast główna jednostka z tyłu oferuje rozdzielczość aż 200 Mpix (f/1.65). Towarzystwo jest takie samo, jak we wcześniej opisanych modelach.

A co pod maską? W Redmi Note 13 Pro pracuje MediaTek Dimensity G99-Ultra, natomiast Redmi Note 13 Pro 5G jest napędzany Snapdragonem 7s Gen 2, które współpracują z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Oba smartfony oferują łączność komórkową, odpowiednio do 4G LTE i 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC i podczerwień. Akumulator ma 5000 mAh w wersji 4G i 5100 mAh w modelu 5G, a można go w obu przypadkach naładować z mocą do 67 W. Nad wszystkim czuwa MIUI 14, bazujące na systemie Android 13.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Ostatni model z serii to Redmi Note 13 Pro+ 5G. Jest on najdroższy, ale za to najlepiej wyposażony. Znalazł się tu 6,67-calowy, zakrzywiony na bokach wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli, chroniony szkłem Gorilla Glass Victus. Fotograficzny arsenał jest taki sam, jak w modelach Pro. Natomiast wewnątrz obudowy, odpornej na działanie pyłów i wody na poziomie IP68, pracuje MediaTek Dimensity 7200-Ultra, a także 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB przestrzeni na dane. Układ ten zapewnia łączność 5G, do dyspozycji użytkowników są również Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC i podczerwień. Akumulator o pojemności 5000 mAh można naładować z mocą do 120 W.

Dostępność i cena

Smartfony z serii Redmi Note 13 są już dostępne między innymi w oficjalnych sklepach internetowych firmy Xiaomi, na przykład na stronie mi-home.pl. Do 4 lutego 2024 roku można skorzystać z promocji, które czynią zakup jeszcze bardziej atrakcyjnym. Szczegóły w tabeli poniżej.

Model Konfiguracja pamięci Cena standardowa Promocja na start Redmi Note 13 6/128 GB 1099 zł 200 zł taniej (899 zł) 8/256 GB 1199 zł 200 zł taniej (999 zł) Redmi Note 13 5G 6/128 GB 1399 zł 300 zł zwrotu na konto 8/256 GB 1499 zł 300 zł zwrotu na konto Redmi Note 13 Pro 8/256 GB 1599 zł 300 zł taniej (1299 zł) Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB 1899 zł 300 zł zwrotu na konto Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512 GB 2499 zł Odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum E10 w prezencie



Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi