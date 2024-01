POCO X6 Pro to gamingowe monstrum. Nowości Xiaomi już w Polsce

Xiaomi POCO X6 Pro, POCO X6 i POCO M6 Pro to nowe smartfony dla osób szukających niezłej wydajności w przystępnej cenie. Urządzenia właśnie zadebiutowały w Polsce.

POCO, czyli młodzieżowo-gamingowa submarka firmy Xiaomi, wprowadza do Polski swoje najnowsze smartfony. Już teraz w sklepach możemy kupić modele Xiaomi POCO X6 Pro, POCO X6 oraz nieco tańszego POCO M6.

Xiaomi POCO X6 Pro - specyfikacja techniczna

Gwiazdą odświeżonej oferty jest bez wątpienia model Xiaomi POCO X6 Pro. Producent celuje z tym modele w mobilnych graczy i wygląda na to, że rzeczywiście ma im dużo do zaoferowania. Przede wszystkim nowy procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, który w popularnym teście wydajności AnTuTu miał wykręcić ponad 1,4 miliona punktów, a więc wynik na poziomie flagowców. Na użytkowników czeka dodatkowo układ graficzny Mali G615, 8 lub 12 GB RAM i zaawansowane chłodzenie LiquidCool Technology 2.0.

Ale że nie samą mocą obliczeniową człowiek żyje, wypada wspomnieć także o dużym wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6.67". Ma on rozdzielczość rzędu 1220x2712 oraz częstotliwość odświeżania rzędu 120 Hz. Producent chwali się dodatkowo 100% pokrycia przestrzeni kolorystycznej DCI-P3.

Aparat to potrójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 64 Mpix. Wspierają ją aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix i makro 2 Mpix (prawdopodobnie kompletnie bezużyteczne). Z przodu mamy kamerkę 16 Mpix.

Idąc dalej, akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 67 W. Co więcej, kompatybilną ładowarkę znajdziemy w zestawie - miły gest ze strony producenta. Telefon obsługuje technologię 5G. Prosto z pudełka pracuje również na systemie Android 14 z nakładką HyperOS.

Xiaomi POCO X6 - specyfikacja techniczna

Xiaomi POCO X6 to, jak łatwo się domyślić, telefon bardzo podobny do swojego "profesjonalnego" krewnego. Mamy tu dokładnie ten sam wyświetlacz, ten sam zestaw aparatów i niemal identyczny design. Istotną różnicą jest natomiast zastosowany procesor. Sercem tańszego modelu jest układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 z układem graficznym Adreno 710. Dodatkowo użytkownicy dostaną 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (będzie to jedyna konfiguracja dostępna w polskich sklepach).

Ciekawostką jest natomiast to, że POCO X6 ma od swojego droższego krewnego nieznacznie większy akumulator. Zasilać telefon będzie ogniwo o pojemności 5100 mAh, również z obsługą szybkiego ładowania 67 W. Różnica jest natomiast taka, że telefon startuje ze starszym Androidem 13, a więc jeszcze nakładką MIUI. Aktualizacja do Androida 14 i HyperOS jest planowana, ale nie podano na razie żadnej daty.

Xiaomi POCO M6 Pro - specyfikacja techniczna

Xiaomi POCO M6 Pro pozycjonowany jest nieco niżej od pozostałych urządzeń, ale nadal ma sporo do zaoferowania. Ponownie na użytkowników czek wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67" i odświeżaniu 120 Hz, choć nieznacznie niższej rozdzielczości 1080x2400. Sercem urządzenia jest z kolei układ MediaTek Helio G99-Ultra wspomagany przez GPU Mali-G57 MC2 i 8 lub 12 GB RAM.

Konfiguracja aparatów jest dokładnie taka sama jak u krewnych z iksem w nazwie. Dostajemy więc główny moduł o rozdzielczości 64 Mpix, ultraszeroki 8 Mpix i makro 2 Mpix, a także kamerkę do selfie o rozdzielczości 16 Mpix. Akumulator ma 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie mocą 67 W.

Najbardziej rażącym przeoczeniem w przypadku Xiaomi POCO M6 Pro wydaje się brak obsługi 5G, co w 2023 roku tak na dobrą sprawę nie powinno mieć już miejsca - zwłaszcza w przypadku urządzeń kosztujących ponad 1000 zł. Zabrakło również aktualnej wersji systemu. Zamiast tego telefon zadebiutuje z Androidem 13, a aktualizacja do Androida 14 i HyperOS pojawi się "kiedyś".

Ceny i dostępność

Nowe smartfony marki POCO można już znaleźć w polskich sklepach. Ceny urządzeń prezentują się następująco:

Xiaomi POCO X6 Pro 12/512 GB - 1899 zł

Xiaomi POCO X6 Pro 8/256 GB - 1799 zł

Xiaomi POCO X6 12/256 GB - 1499 zł

Xiaomi POCO M6 Pro 12/512 GB - 1299 zł

Xiaomi POCO M6 Pro 8/256 GB - 1099 zł

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Mieszko Zagańczyk), POCO

Źródło tekstu: POCO