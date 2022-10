Xiaomi ujawnia szczegóły Redmi Note 12. Premiera za trzy dni

Zbliża się premiera Redmi Note 12. To już wiedzieliśmy wcześniej, jednak Xiaomi podało nowe szczegóły i ujawniło częściowo wygląd telefonów.

Od kilku dni wiemy już, że w tym miesiącu odbędzie się premiera nowej serii smartfonów Xiaomi – Redmi Note 12. Teraz producent podał nowe szczegóły zbliżającego się wydarzenia.

Premiera serii Redmi Note 12 zaplanowana została już na najbliższy czwartek, 27 października. Na początek telefony trafia do Chin, więc zanim dotrą do Europy, minie jeszcze trochę czasu. Nieoficjalnie mówi się o globalnej premierze w lutym albo marcu 2023 r. Wszystko wskazuje, że będą to trzy modele: Redmi Note 12, Note 12 Pro i Note 12 Pro+.

Producent zamieścił na Weibo serię plakatów, które ujawniają wygląd wybranych modeli i matrycę aparatów. W Note 12 Pro zastosowana zostanie główna, dobrze znana matryca Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix ze wsparciem optycznej stabilizacji OIS. Na innych grafikach widać wygląd wyspy aparatów tego modelu – dwa duże obiektywy i jeden mniejszy oraz podwójne doświetlenie LED. W przeciekach pojawiają się spekulacje, że również drugi aparat ma matrycę 50 Mpix, ale obiektyw szerokokątny.

W podstawowym modelu Redmi Note 12 ma się z kolei znaleźć dość typowe trio aparatów 50 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Z kolei do topowego Note 12 Pro+ może trafić aparat 200 Mpix.

Z plakatów wynika także, że powstaną co najmniej trzy wersje kolorystyczne telefonu – niebieska, czarna i różowa. Obudowa tego modelu ma być wykonana ze szronionego szkła. W Note 12 Pro ma się pojawić zaokrąglony na brzegach ekran AMOLED 120 Hz.

Producent potwierdził też, że w Note 12 Pro znajdzie się nowy układ MediaTek Dimensity 1080 (6 nm, 2,6 GHz) z modemem 5G i Wi-Fi 6.

Z innych doniesień wynika, że Redmi Note 12, Note 12 Pro i Note 12 Pro+ otrzymają akumulatory o pojemności około 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W, 120 W oraz rekordowym 210 W.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: MySmartPrice