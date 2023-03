Xiaomi Redmi Note 12 w Polsce. Nowa seria już w sprzedaży

Xiaomi wprowadza na polski rynek smartfony z serii Redmi Note 12. Od dziś w sprzedaży dostępne są cztery modele: podstawowy Redmi Note 12, wersja z 5G oraz wyżej pozycjonowane telefony Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Seria Redmi Note 12 nie jest oczywiście absolutną nowością, bo w Chinach urządzenia zadebiutowały w październiku zeszłego roku. Po kilku miesiącach niepewności i spekulacji, dotyczących na przykład tego, czy niektóre z tych modeli zadebiutują pod marką Poco, w marcu odbyła się światowa premiera Redmi Note 12, a dziś także polska.

W wersji globalnej seria Redmi Note 12 różni się nieco od chińskich wariantów.

Redmi Note 12 już w Polsce

Telefony z serii Redmi Note 12 sporo łączy – maja podobne rozmiary i obudowy. Wyposażone są w ekrany AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i odświeżaniu 120 Hz.

Różnice dostrzeżemy w najważniejszej części smartfonu – czyli układzie SoC. W Redmi Note 12 znalazł się skromny Snapdragon 685 (do 2,8 GHz, GPU Adreno 610), któremu towarzyszy 4 GB RAM LPDDR4X oraz 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Zintegrowany modem zapewnia łączność 4G, a także Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz NFC. W modelu Redmi Note 12 5G sercem jest Snapdragon 4 Gen 1, a pamięci otrzymujemy 6 GB RAM i 128 GB wewnętrznej.

Jednostką napędową w dwóch wyżej pozycjonowanych modelach z 5G – Redmi Note 12 Pro 5G oraz Redmi Note 12 Pro+ 5G – jest układ MediaTek Dimensity 1080 (do 2,6 GHz, GPU Mali G68). Pierwszy z modeli oferowany jest z 6 GB RAM LPDDR4X oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2, natomiast topowy model z plusem oferuje połączenie 8 + 256 GB.

Kolejne różnice pojawiają się w sekcji aparatów. Każdy z nowych modeli ma trzy jednostki, jednak urządzenia trochę różnią się głównymi matrycami. W Redmi Note 12 i Redmi Note 12 Pro 5G znalazł się aparat 50 Mpix (f/1,8), w Redmi Note 12 5G jest to 48 Mpix, za to w Redmi Note 12 Pro+ 5G zastosowano aparat aż 200 Mpix (f/1.65). Pozostałe dwa tylne aparaty w tych trzech telefonach są takie same: aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 119°) oraz aparat makro 2 Mpix (f/2,4).

Różnice dotyczą też przednich aparatów. W Redmi Note 12 i Redmi Note 12 5G zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 13 Mpix (f/2,45), natomiast w Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi 12 Pro+ 5G jednostką 16 Mpix (f/2,45).

Wszystkie trzy smartfony z serii Redmi Note 12 wyposażone są w akumulatory 5000 mAh, ale różnią się mocą ładowania. Podstawowy model oferuje 33 W, podobnie jak Redmi Note 12 5G, natomiast Redmi Note 12 Pro 5G zasilimy ładowarką 67 W, a Redmi Note 12 Pro+ 5G wyposażono w technologię HyperCharge 120 W.

Nowości Xiaomi pracują pod kontrolą Androida 13 z interfejsem MIUI 14.

Dostępność i ceny

Sugerowane ceny w Polsce prezentują się następująco:

Redmi Note 12 (4/64 GB) – 999 złotych,

– 999 złotych, Redmi Note 12 (4/128 GB) – 1099 złotych,

– 1099 złotych, Redmi Note 12 5G (4/128 GB) – 1599 złotych,

– 1599 złotych, Redmi Note 12 Pro 5G (6/128 GB) – 1899 złotych,

– 1899 złotych, Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 GB) – 2299 złotych.

Prócz tego Xiaomi przygotowało atrakcyjne promocje. W terminie od 30 marca do 2 kwietnia 2023 (lub do wyczerpania zapasów) Redmi Note 12 Pro+ 5G (8/256 GB) można kupić w zestawie ze smartwatchem Redmi Watch 3 w cenie 2299 złotych, a samo Redmi Note 12 (4/64 GB) za 799 złotych, czyli aż o 200 złotych taniej.

Jakby tego było mało od 30 marca do 16 kwietnia 2023 (lub do wyczerpania zapasów) obowiązuje promocja "cashback", czyli zwrot środków na konto. Kupując Redmi Note 12 (4/128 GB) w cenie 1099 złotych otrzymujemy 200 złotych z powrotem. Zaś kupując Redmi Note 12 Pro 5G za 1899 złotych otrzymuje z powrotem 300 złotych. To obniża ceny opisywanych smartfonów kolejno do atrakcyjnych 899 i 1599 złotych.

Nowe smartfony Redmi będą dostępne w Polsce jak zwykle w sprzedaży w renomowanych sklepach internetowych i stacjonarnych. Model Redmi Note 12 5G znajdzie się w wyłącznej sprzedaży w sieci Plus.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Xiaomi

Źródło tekstu: wł., Xiaomi