Xiaomi Redmi Note 11S 5G debiutuje w Polsce. Kupisz go w Play

Kolejny smartfon firmy Xiaomi wszedł na polski rynek. Tym razem po cichu. Model Redmi Note 11S 5G w konfiguracji 4/128 GB i w czarnym kolorze jest dostępny w sieci Play.

Redmi Note 11S 5G to kolejny średniak firmy Xiaomi, który wszedł do sprzedaży w Polsce. Urządzenie zostało wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 90 Hz. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 13 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix i towarzyszą mu dwa dodatkowe aparaty, ultraszerokokątny 8 Mpix oraz makro 2 Mpix.

Smartfon jest napędzany układem MediaTek Dimensity 810 z modemem 5G. Współpracuje on z 4 lub 6 GB RAM-u (LPDDR4X) i 64 lub 128 GB pamięci masowej (UFS 2.2). Tę ostatnią możemy rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 1 TB). Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 13.

Dostępność i cena

Redmi Note 11S 5G w wariancie 4/128 GB jest aktualnie dostępny do kupienia w sieci Play (na przykład na play.pl), zarówno z abonamentem komórkowym, jak i w opcji bez umowy. W tym drugim przypadku jego cena wynosi 1499 zł.

