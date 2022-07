Vivo Y35 już niedługo. Pojawi się w Europie

Już niedługo zadebiutuje kolejny tani telefon Vivo. Powinno to naprawdę stać się w przeciągu dni. Co pokaże nam smartfon Vivo Y35?

Vivo już niedługo zaprezentuje kolejny tani smartfon. Nadchodzący telefon już teraz pojawił się w bazie benchmarków Gekbench. To jednak wcale nie jest koniec. Urządzenie doczekało się też certyfikacji na obszarze różnych państw. Mamy zatem pewność, że model pojawi się w Indonezji. Vivo Y35 przeszedł też certyfikację Euroazjatyckiej Komisji Ekonomicznej, której jurysdykcja obejmuje Rosję, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Armenię.

Vivo Y35 pojawia się w benchmarku

Czego dokładnie możemy się spodziewać? Sercem urządzenia będzie Qualcomm Snapdragon 680. Możemy też być pewni 4 GB RAM oraz Androida 12. Najprawdopodobniej będzie on działał razem z nakładką Funtouch OS 12. Model przeszedł starszą wersję testów Geekbench (4.4.0 zamiast 5.4.4). W ten sposób osiągnął on wynik 1788 punktów w przypadku jednego rdzenia i 5972 punkty w teście wielu rdzeni.

Dotychczasowe przecieki uzupełniają to, co już wiemy na temat smartfonu. Według nich będzie on miał wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5 cala oraz potrójny aparat główny. Brzmi to bardzo wiarygodnie, ale przekonamy się dopiero w dzień debiutu. Będzie on naprawdę niebawiem - na to wskazuje wysyp certyfikacji.

