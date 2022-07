Vivo zapowiada flagowca z ładowaniem 200 W. Premiera w przyszłym tygodniu

Firma Vivo zapowiedziała zbliżającą się premierę swojego najszybszego telefonu z ładowaniem o rekordowej mocy 200 W. Już za kilka dni zadebiutuje iQOO 10 Pro.

Należąca do Vivo marka iQOO ogłosiła datę premiery serii najnowszych telefonów ze swojej flagowej serii. Już za kilka dni, 19 lipca, zaprezentowane zostaną iQOO 10 oraz iQOO 10 Pro.

Producent ujawnił już kilka szczegółów, związanych z nowymi telefonami, urządzenia zameldowały się także w bazach danych certyfikacyjnych, model Pro także w benchmarku.

Po raz kolejny Vivo sięga po charakterystyczną kolorystykę telefonów – poza wersją pomarańczową i czarną powstała także wersja biała z czerwono-czarno-niebieskim paskiem nawiązującym do stylistyki BMW – jest to znana z poprzednich serii wersja Legend BMW Edition. Zwraca także uwagę potężna część fotograficzna na całą szerokość obudowy, choć w rzeczywistości moduł aparatu zajmuje tylko połowę.

Najciekawszą cechą związaną z topowym iQOO 10 Pro jest zapowiadane zasilanie 200 W. Wykorzystanie tej technologii zostało już potwierdzone przez certyfikat 3C, więc nie jest to plotka. Bateria ma pojemność 4700 mAh i będzie ją można naładować do pełna w zaledwie 10 minut. Podstawowy model iQOO 10 będzie nieco wolniejszy – naładujemy go z mocą 120 W.

Wiadomo też już, że iQOO 10 Pro napędzany będzie przez układ Snapdragon 8+ Gen 1, choć pojawiały się także spekulacje o wykorzystaniu Dimensity 9000+. Jednostka Qualcomma została jednak dostrzeżona w teście Geekbench 4, gdzie iQOO 10 Pro z 12 GB RAM, oznaczony kodem V2218A, wykręcił aż 7374 punktów w teście jednego rdzenia i 17 142 w wielu rdzeniach. Smartfony wyposażone są także we własny procesor przetwarzania obrazu producent – Vivo V1.

Obok 12 GB RAM należy się też spodziewać sporej pamięci wewnętrznej 256 GB i 512 GB. iQOO 10 Pro wyposażony jest w ekran AMOLED 6,78 cala w rozdzielczości 2K (podstawowy ma Full HD+), z odświeżaniem 120 Hz.

Sekcję foto w iQOO 10 Pro mają reprezentować trzy aparaty: główny 50 Mpix (ISOCELL GN5), szerokokątny 50 Mpix i telefoto 14,6 Mpix. Z kolei w iQOO 10 aparat szerokokątny zastąpiony został skromniejszym 13 Mpix, a tele – 12 Mpix. iQOO 10 pozwoli na uzyskanie zoomu 20x, a iQOO 10 Pro z obiektywem peryskopowym – 40x.

Źródło zdjęć: Vivo