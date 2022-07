Mix Fold 2 i Redmi K50S - nowości Xiaomi pojawiły się w TENAA

Dwa nadchodzące modele Xiaomi ukazały się w bazie danych TENAA. Poznaliśmy konfiguracje pamięciowe nowego składaka Xiaomi oraz Redmi K50S Pro, smartfona, który jako pierwszy model tej marki może zostać zaopatrzony w aparat 200 Mpix.

Pierwszy Xiaomi Mi MIX Fold miał swoją premierę w marcu 2021 roku i wyróżniał się bogatą specyfikacją, w tym chipsetem Snapdragon 888 i nawet 16 GB RAM. O tym, że Xiaomi będzie kontynuować serię wiadomo już od końca zeszłego roku. Wtedy przewidywano, że urządzenie pojawi się na rynku w czerwcu lub lipcu 2022 roku.

MIX Fold 2 i Redmi K50S Pro trafiają do TENAA

Lipiec już się kończy, a MIX Fold 2 nadal się nie ukazał. Jednak jego premiera jest coraz bliższa, gdyż urządzenie trafiło właśnie do bazy danych TENAA. Stąd też dowiedzieliśmy się, że trafi na rynek w wersji 12 GB + 512 GB i 12 GB + 1 TB. Oprócz tego, Digital Chat Station twierdzi, że oba wyświetlacze będą wspierały odświeżanie 120 Hz oraz będą miały stosunek 10,3:9 i 21:9.

Składak Xiaomi to nie jedyne urządzenie chińskiego producenta, które trafiło do bazy danych TENAA. Pojawił się tam również Redmi K50S Pro. W tym przypadku będziemy mieli do czynienia z konfiguracją 8 GB + 128 GB i 12 GB + 256 GB. Już teraz wiadomo, że urządzenie będzie wspierać szybkie ładowanie do 120 W. Jeśli wierzyć przeciekom, smartfon będzie miał baterię o pojemności 5000 mAh i będzie wspierał odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz oraz, co najważniejsze, może być pierwszym urządzeniem Xiaomi z aparatem 200 Mpix.

Zobacz: Realme Narzo 50i Prime to nowy tani telefon na polskim rynku

Zobacz: Nothing Phone (1) wchodzi do sprzedaży w Polsce, a producent nanosi poprawki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: GSMArena