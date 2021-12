Xiaomi Redmi Note 11 4G wyjdzie z Chin z niespodzianką

Pod koniec listopada w Chinach swoją premierę miał smartfon Redmi Note 11 4G. Xiaomi wypuści urządzenie na globalny rynek w nieco zmienionej formie, z innym procesorem: układ MediaTeka zastąpi Snapdragon.

Redmi Note 11 4G to nowy smartfon firmy Xiaomi, który pod koniec listopada 2021 roku został zaprezentowany w Państwie Środka. Urządzenie to napędzane jest MediaTekiem Helio G88, jednak w wersji globalnej możemy nie zobaczyć tego układu. Ma to być spowodowane niedoborem zapasów chipsetu w zakładach produkcyjnych Xiaomi.

Zobacz: Xiaomi prezentuje smartfon Redmi Note 11 4G

Zobacz: Xiaomi 12 Ultra: zaawansowany zestaw aparatów zamiast drugiego ekranu

Co więc znajdzie się wewnątrz obudowy Redmi Note 11 4G poza Chinami? Prawdopodobnie będzie to Qualcomm Snapdragon 680. Okazuje się, że nie będzie to jedyna różnica. Smartfon w wersji globalnej ma również mieć nieco zmieniony wygląd ramki otaczającej urządzenie.

Redmi Note 11 4G może kosztować poza Chinami 199 dolarów (816 zł).

Zobacz: realme GT NEO2 5G – perfekcyjny obraz i dźwięk za nieduże pieniądze

Zobacz: realme Pad LTE: rozsądny kompromis między jakością, osiągami i ceną (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: thepixel.vn, GizmoChina