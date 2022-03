Xiaomi Redmi K50, K50 Pro i K50 Pro+ tuż przed premierą. Co potwierdzają benchmarki?

W połowie przyszłego tygodnia odbędzie się premiera kolejnych telefonów Xiaomi z serii Redmi K50. Tym razem będą to Redmi K50, K50 Pro i K50 Pro+. Najnowsze benchmarki potwierdziły kluczowe cechy dwóch z trzech nowości.

W połowie lutego Xiaomi zaprezentowało Redmi K50 Gaming Edition, czyli telefon ze Snapdragone 8 Gen 1 w wariancie dla graczy. Co jednak z pozostałymi urządzeniami z serii? Xiaomi oficjalnie poinformowało, że prezentacja nowości odbędzie się 17 marca o godzinie 12:00 naszego czasu.

Plakat zapowiadający wydarzenie potwierdza także, że w co najmniej jednym modelu znajdzie się aparat o rozdzielczości 108 Mpix. Producent w dalszej serii wpisów na Weibo uchylił rąbka tajemnicy, ujawniając ciekawostki związane z premierą serii Redmi K50. Zapowiada na przykład zupełnie nowy rodzaj wykończenia obudowy o „kosmicznej estetyce”, w której wykorzystana została struktura nanokrystaliczna. Obracany telefon w zależności od kąta padania światła będzie mienił się z efektem przypominającym kryształ czy też gwiazdy w przestrzeni kosmicznej.

Podstawowy Redmi K50 napędzany jest przez układ Snapdragon 870 i wyjdzie w trzech wariantach pamięci: 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB. Smartfon ma ekran AMOLED 6,6 cala Full HD+ 120 Hz, główny aparat 64 Mpix, a także baterię 4700 z ładowaniem 120 W. Wszystko też wskazuje na to, że poza Chinami urządzenie zadebiutuje jako Poco F4, jednak może różnić się pewnymi szczegółami, na przykład ładowaniem 67 W.

Redmi K50 Pro napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 8100 o taktowaniu 2,85 GHz. Smartfon trafił już na testy Geekbench 5, gdzie zdobył 932 punkty na jednym rdzeniu i 3690 punktów w teście wielu rdzeni. Jest to wersja z 12 GB pamięci RAM, choć zapewne pojawi się też model z 8 GB. To w Redmi K50 Pro należy spodziewać się aparatu 108 Mpix. Poza Chinami urządzenie ma wkroczyć na rynek jako Poco F4 Pro.

Z kolei Redmi K50 Pro+ otrzymał topowy układ MediaTeka, czyli Dimensity 9000 (do 3,05 GHz), a w testach ujawnił się w wersji z 12 GB RAM. To połączenie pozwoliło uzyskać smartfonowi w Geekbench 5 wynik 1242 na jednym rdzeniu i 4150 na wielu rdzeniach. W AnTuTu 9 Redmi K50 Pro+ wykręcił z kolei 1 041 818 punktów. Tu również powinien się pojawić aparat 108 Mpix. Na dalsze szczegóły trzeba będzie jednak zaczekać do premiery.

Wszystkie modele Redmi K50 wejdą na rynek z Androidem 12 na MIUI 13.

