Xiaomi Redmi 9A i Redmi 9C z NFC debiutują w Europie. Jakie ceny?

Jeden z najtańszych smartfonów Xiaomi – modele Redmi 9A i Redmi 9C – zadebiutowały na azjatyckich rynkach pod koniec czerwca. Teraz producent ogłosił ich globalną premierę i podał europejskie ceny. Jest trochę drożej, ale wciąż tanio.

Firma Xiaomi podczas dzisiejszej premiery swoich nowości pokazała także serię Redmi 9. Podstawowy model jest już dostępny w Polsce od około dwóch tygodni, jednak jego prostsze warianty Redmi 9A i Redmi 9C doczekały się dotąd prezentacji tylko w Azji. Teraz wchodzą na rynki światowe, w tym do Europy.

Urządzenia dostępne będą w cenie od 99 euro (443 zł) za model 9A oraz 119 euro (533 zł) za Redmi 9C. Polski oddział Xiaomi nie ujawnił jeszcze, czy i kiedy te modele trafią do dystrybucji na naszym rynku, ale gdy tak się stanie, kwoty powinny być zbliżone.

Specyfikacja obydwu modeli jest dość podobna. Obydwa wyposażone są w Dual SIM, zapewniają łączność 4G z VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n i Bluetooth 5.0 oraz lokalizację GPS. W specyfikacji znajdziemy też port USB C oraz wyjście audio jack 3,5 mm.

Redmi 9C

Redmi 9C wyposażony jest w ekran IPS 6,53 cala o rozdzielczości HD+ (720 x 1600) i proporcjach 20:9. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G35 o taktowaniu do 2,3 GHz. Jak podaje producent, dostępne rozmiary i warianty pamięci to 2 GB RAM LPDDR4X + 32 GB eMMC 5.1 i 3 GB RAM LPDDR4X + 64 GB eMMC 5.1, jest też możliwość zamontowania karty pamięci microSD do 512 GB.

Z tyłu smartfonu znajduje się potrójny aparat: główny ma 13 Mpix (f/2,2) i towarzyszy mu aparat makro 2 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 2 Mpix. Aparat do selfie ma z kolei 5 Mpix (f/2,2).

Dodatkowo smartfon w wersji globalnej został wyposażony w moduł NFC – tego zabrakło w edycji na rynki azjatyckie. W Europie ta funkcja ma być jednak dostępna. Atutem tego modelu może okazać się też bateria o pojemności 5000 mAh.

Redmi 9C będzie dostępny pod koniec lipca w cenie od 119 euro (443 zł) za wariant 2 GB + 32 GB oraz od 139 euro (622 zł) za opcję 3 GB + 64 GB.

Redmi 9A

Najtańszy model z serii również został wyposażony w ekran IPS 6,53 cala o rozdzielczości HD+ (720 x 1600) i baterię o pojemności 5000 mAh. Redmi 9A napędzany jest jednak przez mniej wydajny układ MediaTek Helio G25 (do 2 GHz). Z tyłu urządzenia został umieszczony pojedynczy aparat 13 MPix (f/2,2) ze wsparciem SI, z przodku zaś – aparat 5 Mpix (f/2,2). W tym modelu nie znajdziemy niestety NFC.

Redmi 9A dostępny będzie w wersji 2 GB RAM LPDDR4X + 32 GB eMMC 5.1 w cenie od 99 euro (443 zł). Istnieje także wersja 3 GB + 32 GB, jednak producent nie zapowiedział jak na razie jej dostępności w Europie.

