Xiaomi Mi Smart Band 5 – światowa premiera. Rusza sprzedaż

Firma Xiaomi zaprezentowała światową wersję swojej najnowszej opaski Xiaomi Mi Smart Band 5. Urządzenie wchodzi do sprzedaży w Europie, jednak ceny zapowiedziane przez producenta nie należą do najniższych.

Chińska premiera Xiaomi Mi Smart Band 5 miała miejsce miesiąc temu, natomiast dziś producent dokonał prezentacji opaski w edycji na światowe rynki i zdradził ceny w Europie. Na naszym kontynencie opaska wyceniona została na 39,99 euro. W przedsprzedaży można jednak będzie ją nabyć nieco taniej – za 34,99 euro.

A jak te ceny kształtują się w Polsce? Mi Smart Band 5 kosztować będzie u nas 179 zł. Jego sprzedaż rozpocznie się 20 lipca o godzinie 9:00. Xiaomi przygotowało dla klientów specjalną ofertę. Do 21 lipca do 9:00 rano lub do wyczerpania zapasów inteligentną opaskę będzie można kupić w specjalnej cenie 159 zł.

Mi Smart Band 5 dostępny będzie w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl, u partnerów handlowych: Media Expert, Media Markt, NEONET, RTV EURO AGD i X -kom oraz u operatorów T-Mobile, Orange i Play.

Xiaomi Mi Smart Band 5 – najważniejsze cechy

Opaska Xiaomi Mi Smart Band 5 ma większy ekran niż poprzedni wersja – jest to kolorowy, dotykowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala. Producent zachwala bardzo duże możliwości personalizacji – można wybierać pomiędzy dziesiątkami różnych tarcz i ekranów, wśród których są także tarcze animowane. W sumie liczba motywów sięga 65. Użytkownicy mają również do wybory kilka kolorów pasków.

Opaska pozwala na monitorowanie pracy serca przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jest także w stanie analizować przez całą dobę sen, wraz z fazą REM. Osoby aktywne ruchowo będą mogły skorzystać z 11 trybów treningowych, w tym także, dzięki wodoszczelności 5 ATM (50 m), mierzyć swoje postępy na basenie. Z opaska możnarównież nurkować na niezbyt duże głębokości, na przykład z rurką.

Poza tym opaska non stop monitoruje codzienne aktywności, licząc kroki, przebyty dystans i spalone kalorie. Jest też funkcja monitorowania zdrowia dla kobiet (śledzenie cyklu menstruacyjnego), a także funkcja analizująca poziom stresu użytkownika.

Wśród dodatkowych funkcji znalazły się np. takie rozwiązania, jak zdalne sterowanie aparatem, co pozwala na samodzielnie robienie zdjęć na odległość. Podczas premiery nie została dokładnie wyjaśniona kwestia NFC – według wcześniejszych informacji, w wersji światowej ta funkcja powinna jednak pojawić. Producent jednak tego nie potwierdził, NFC nie ma tez w nadesłanej po premierze specyfikacji.

W specyfikacji Xiaomi Mi Smart Banda 5 znajdują się także; Bluetooth 5.0 BLE, trzyosiowy akcelerometr i trzyosiowy żyroskop.

Zastosowana w opasce bateria LiPo ma pojemność 125 mAh. Producent obiecuje 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Dużą zaletą opaski Xiaomi Mi Smart Band 5 jest magnetyczne złącze ładowania – nie trzeba rozmontowywać paska ani podłączać końcówki kabla – wystarczy przyłożyć ją do spodu głównego modułu.

