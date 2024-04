Xiaomi POCO Pad prawie bez tajemnic. Skądś go już znamy

Zbliża się premiera nowego tabletu Xiaomi, a jednocześnie pierwszego wprowadzanego pod marką POCO. Urządzenie najprawdopodobniej wejdzie do sklepów pod nazwą POCO Pad. Znamy jego specyfikację.

O tablecie Xiaomi, wprowadzanym po raz pierwszy pod marką POCO, mówi się już od kilku tygodni. Nazwa POCO Pad nie jest co prawda potwierdzona, ale według kilku źródeł jest najbardziej prawdopodobna.

A co ze specyfikacją? Dotychczasowe doniesienia były mało precyzyjne i wyrażały tylko nadzieje fanów Xiaomi. Wygląda jednak na to, że POCO Pad został już w pełni rozpracowany. Tablet i jego akcesoria pojawiły się w bazach danych certyfikacyjnych FCC oraz IMDA. Wiadomo, że urządzenie ma symbol 2405CPCFBG i dostępny będzie do niego rysik oraz klawiatura.

Z dokumentacji wynika również, że POCO Pad pracuje pod kontrolą Androida 14 z interfejsem HyperOS 1.0, zapewnia łączność Wi-Fi 6, a akumulator naładujemy z mocą 33 W.

Te dane jeszcze niewiele mówią, ale tajemnicę rozwiewa kolejna informacja, która pojawiła się w przeciekach: POCO Pad to rebrandowany Redmi Pad Pro. Ten model miał swoją premierę 10 kwietnia i wszedł do sprzedaży w Chinach. Zgodnie z logiką działał Xiaomi, to samo urządzenie może na innych rynkach wyjść właśnie jako POCO Pad. Nie jest to zła informacja, Redmi Pad Pro to całkiem ciekawy tablet w niskiej cenie.

Redmi Pad Pro wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 12,1 cala i rozdzielczości 2.5K. Maksymalne odświeżanie sięga 120 Hz, a jasność 600 nitów. Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 7s Gen 2, któremu pomaga do 8 GB pamięci RAM. Miejsca na pliki jest 128 GB. Na obudowie znalazło się miejsce na cztery głośniki w układzie stereo, nie zabrakło wyjścia audio 3,5 mm. W specyfikacji znajdują się też dwa aparaty 8 Mpix (przód i tył) oraz dwa mikrofony. Redmi Pad Pro ma grubość 7,52 mm, waży 571 g i zapewnia ochronę IP52. Akumulator ma obiecująca pojemność 10 000 mAh.

Jeżeli POCO Pad wyjdzie z taką specyfikacją i przystępną ceną, to ma szansę na życzliwsze zainteresowanie fanów marki.

Zobacz: Xiaomi Redmi Turbo 3 już jest. Do nas ta rakieta nadleci jako Poco F6

Zobacz: Xiaomi 14T i 14T Pro ujawniają się w kodzie HyperOS

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi